Gli Afterhours annunciano nuove date per il tour “Quello che non c’è - Tour 2027”, raddoppiando gli appuntamenti già previsti a Nonantola (23 gennaio), Roma (18 febbraio) e Milano (25 febbraio) a causa dell’elevata richiesta. La band guidata da Manuel Agnelli sarà protagonista tra gennaio e febbraio del prossimo anno sui principali palchi italiani ed europei.

I biglietti per queste nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 29 aprile su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei circuiti autorizzati.

Il significato del tour celebrativo

Il tour nasce con l’obiettivo di celebrare due importanti anniversari: i 40 anni dall’uscita del primo 45 giri della band, “My Bit Boy” (1987), che segnò il loro esordio, e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è” (2002), considerato uno dei lavori più significativi sia per la storia del gruppo milanese sia per la musica italiana.

Pubblicato nel 2002, “Quello che non c’è” arriva dopo due dischi fondamentali, “Hai paura del buio?” e “Non è per sempre”, che avevano già definito il percorso artistico degli Afterhours, consolidandoli come una delle realtà più solide e riconoscibili della scena alternativa nazionale.

Successo e rilevanza

Il tour segue il successo del precedente “Ballate per piccole iene – Tour 2025”, che ha raccolto oltre 100mila spettatori. L’estensione delle date testimonia il continuo interesse verso la band e la capacità di mantenere vivo il dialogo con il pubblico attraverso progetti celebrativi e coinvolgenti. L'annuncio proviene direttamente dai canali ufficiali della band, confermando l'ufficialità di queste nuove tappe.