Arriva nelle sale italiane lunedì 20 aprile 2026 Agnus Dei, il documentario diretto da Massimiliano Camaiti. L'opera esplora il delicato legame tra le monache del Monastero di Santa Cecilia a Roma e due agnelli appena nati, affidati alle loro cure secondo una tradizione cattolica millenaria. Distribuito da Kinèa Distribuzioni, il film è stato presentato all’82. Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Biennale College Cinema e ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.

Agnus Dei ha conquistato il Premio Michel Mitrani come migliore opera prima al Fipadoc di Biarritz ed è stato eletto miglior documentario dell’anno dall’Associazione Documentaristi Italiani.

Prodotto da Olivia Musini e Giovanna Nicolai per Cinemaundici, in collaborazione con Rai Cinema, il documentario testimonia una maternità inattesa attraverso la dedizione delle monache, ridefinendo il senso della vocazione religiosa.

Lo sguardo laico e contemplativo di Camaiti

Massimiliano Camaiti adotta un linguaggio cinematografico essenziale, valorizzando silenzio e tempi lenti. Questa scelta permette agli spettatori di osservare i gesti quotidiani di cura nel monastero e riflettere sui temi proposti. Il regista ha dichiarato: “L’approccio al documentario è totalmente laico. Ho cercato di lasciare uno spazio fra la macchina da presa e gli eventi filmati [...] per permettere allo spettatore di creare il proprio personale punto di vista.

Osservo quello che succede, senza suggerire nulla.” Questo metodo invita il pubblico a una propria interpretazione.

La tradizione del pallio e il Monastero di Santa Cecilia

Il Monastero di Santa Cecilia, nel quartiere Trastevere di Roma, è un antico centro di vita monastica femminile. La tradizione che vede le monache accogliere e curare due agnelli appena nati è finalizzata alla raccolta della lana per il pallio papale. Questa usanza secolare è un momento centrale della vita del monastero. Il pallio, paramento liturgico in lana bianca, è donato dal Papa agli arcivescovi come simbolo di autorità e comunione con la Santa Sede. Il documentario mostra con sguardo rispettoso le fasi della cura degli agnelli, scandite da ritualità antiche.

Il film, della durata di centodiciotto minuti, contrappone il ritmo contemplativo della clausura con l’irrompere della malattia improvvisa del Papa durante l’Anno Santo. Questo evento introduce fragilità nella narrazione, suggerendo una riflessione tra l'eterno e il contingente, tra fede e realtà quotidiana, senza toni religiosi o apologetici.

Il successo di critica e la visione di Kinèa

Agnus Dei ha ricevuto il plauso della critica fin dal debutto veneziano. La sua attenzione per il cinema del reale è valorizzata dalla distribuzione: dopo le sale, il film sarà accessibile sui canali streaming dedicati. Kinèa Distribuzioni, società indipendente impegnata nella promozione del documentario, inaugura il suo percorso nelle sale proprio con quest’opera.

Dario Cangemi, fondatore di Kinèa, ha affermato: “Il cinema del reale è una scelta di campo – significa investire in un linguaggio capace di raccontare la complessità del presente. Con Agnus Dei inauguriamo il nostro percorso in sala con un’opera che incarna pienamente questa visione: restituire spazio, dignità e centralità a un cinema che nasce dal reale e dialoga con la comunità.”

Il documentario si è segnalato per il suo ritmo contemplativo e la capacità di coinvolgere il pubblico senza risposte precostituite. Tra i temi centrali emergono la cura, la solitudine, la maternità inattesa e la tensione tra tradizione e presente. La critica ha evidenziato la capacità di Massimiliano Camaiti di aprire uno spazio interpretativo allo spettatore come elemento distintivo. Agnus Dei si afferma così tra le principali novità del documentario italiano contemporaneo, valorizzando una tradizione millenaria e il lavoro quotidiano delle monache di clausura a Roma.