Debutta a Roma, nella suggestiva Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, “Burn”, un innovativo progetto di danza-teatro ideato dall’artista e scenografo statunitense A.J. Weissbard. Lo spettacolo, in scena dal 28 al 30 aprile 2026, è il frutto di una prestigiosa coproduzione tra il Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione Musica per Roma, con il prezioso supporto di Orsolina28 Art Foundation.

Questa nuova proposta nel panorama coreutico capitolino si distingue per la sua narrazione profondamente fisica e coreografica, dove i dialoghi tra i personaggi prendono forma e si esprimono attraverso il movimento.

L’ispirazione per “Burn” proviene dal celebre dramma “Burn This” di Lanford Wilson, un testo cardine del teatro americano contemporaneo, portato in scena a New York nel 1987 con John Malkovich nel ruolo di Pale. In questa versione romana, l’iconico attore partecipa con un coinvolgente voice-over narrante.

I quattro protagonisti sono interpretati da altrettanti coreografi di spicco: Ève‑Marie Dalcourt nel ruolo di Anna, Brandon Lagaert come Pale, Damiano Ottavio Bigi è Larry e Jonah Bokaer veste i panni di Burton. La produzione è ulteriormente arricchita dalla partecipazione del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato. A.J. Weissbard, artista noto per la sua visione multidisciplinare che spazia tra teatro, moda, danza e architettura, cura personalmente la regia, le scene e le luci.

I costumi sono firmati da Anna Biagiotti, mentre le musiche originali e inedite, eseguite su base registrata, sono opera di Michael Galasso, con arrangiamenti musicali curati da Peter Cerone.

Linguaggi Danzati e Multidisciplinarità in "Burn"

“Burn” ridefinisce il concetto di dialogo teatrale, sostituendo la parola con una ricchezza di linguaggi fisici e coreografici che riflettono le diverse identità dei personaggi. Ogni interprete-coreografo si immerge nella specificità emotiva e narrativa del proprio ruolo, creando una fusione di stili. Come spiegato dallo stesso Weissbard, queste espressioni “si combinano e si scontrano per generare nuove forme di fisicità, approcci inediti alla comunicazione e una nuova, intensa bellezza cinetica”.

L’opera esplora temi universali come l’identità, il desiderio, la perdita, la trasformazione e lo sviluppo personale, abbattendo le barriere tra danza, teatro e arti visive per un racconto corporeo denso di risonanze emotive.

La fama internazionale di A.J. Weissbard è consolidata da collaborazioni con artisti del calibro di Robert Wilson, Marina Abramovic, Peter Greenaway e William Kentridge. Il suo lavoro, che ha toccato oltre cinquanta paesi, ha sempre enfatizzato la contaminazione tra diverse forme d’arte, un principio pienamente espresso in “Burn”. Questo progetto sottolinea l’impegno del Teatro dell’Opera di Roma e della Fondazione Musica per Roma nel sostenere la creatività contemporanea e i nuovi talenti della coreografia.

"Burn": Un Evento di Rilievo all'Auditorium Parco della Musica

Le tre serate di rappresentazione – martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, tutte con inizio alle ore 20:00 – segnano la prima rappresentazione assoluta di “Burn”. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, capolavoro architettonico di Renzo Piano, si conferma una sede ideale per questo tipo di progetti d’avanguardia, grazie alle sue eccellenti caratteristiche acustiche e scenotecniche. Questo importante polo culturale della Capitale ospita regolarmente produzioni di musica, danza e teatro di calibro internazionale.

La messa in scena di “Burn” si inserisce in una stagione ricca di proposte coreutiche e interdisciplinari, evidenziando il valore strategico della collaborazione tra le principali istituzioni culturali romane.

L’impegno del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, sotto la guida di Eleonora Abbagnato, rafforza ulteriormente la promozione della danza contemporanea e il supporto ai coreografi e interpreti emergenti. Il “dialogo danzato” di “Burn” rappresenta un segnale significativo di vitalità e innovazione nel panorama culturale della città.