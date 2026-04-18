La mostra fotografica "Ghiacciai" di Sebastião Salgado, una retrospettiva con 54 scatti di grande formato dedicati ai ghiacciai del mondo, aprirà al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, il 24 aprile. Curata da Lélia Wanick Salgado e prodotta in collaborazione con Contrasto, l'esposizione presenta, oltre alle fotografie, un video omaggio e un ampio apparato biografico del maestro brasiliano, recentemente scomparso. Questo progetto offre una duplice opportunità: approfondire la poetica di un artista di fama mondiale e affrontare il tema cruciale del cambiamento climatico, un tema su cui il Forte di Bard è da tempo attivo con iniziative divulgative.

Le immagini esposte ritraggono alcuni dei ghiacciai più imponenti del nostro pianeta. Attraverso gli scatti di Salgado, i visitatori potranno viaggiare idealmente dalla Penisola Antartica al Canada, dalla Patagonia all'Himalaya, e ancora dalla Georgia del Sud fino alla Russia. Il sapiente uso del bianco e nero, ricco di contrasti e sfumature, restituisce paesaggi di maestosa bellezza e fragilità. Questi scenari naturali hanno attratto per anni l'attenzione di ricercatori e scienziati, costantemente impegnati nello studio della storia geologica del pianeta e nell'analisi degli effetti a breve e lungo termine della crisi climatica e del riscaldamento globale.

Arte e urgenza climatica nell'opera di Salgado

La mostra al Forte di Bard si configura non solo come un profondo tributo alla figura di Sebastião Salgado, un maestro della fotografia scomparso circa un anno prima dell'inaugurazione, ma anche come un potente manifesto visivo della fragilità ambientale del nostro pianeta. Le scelte curatoriali, che includono fotografie di grande formato, un video e testi biografici, sottolineano la duplice finalità del progetto: celebrare l'inconfondibile poetica dell'artista e, al contempo, stimolare una riflessione urgente e necessaria sul cambiamento climatico.

Un precedente in Trentino e la visione comune

L'allestimento al Forte di Bard prosegue una chiara continuità tematica.

Riprende il percorso della mostra "Ghiacciai" originariamente ospitata nel 2025 in Trentino, articolata tra il MART di Rovereto e il MUSE di Trento. Anche in quell'occasione, la curatela fu di Lélia Wanick Salgado e la realizzazione in collaborazione con Contrasto. L'esposizione trentina presentava due sezioni: oltre cinquanta fotografie al MART e un'installazione site-specific con dieci immagini nel "Grande Vuoto" del MUSE, scattate nel Parco nazionale e riserva di Kluane, in Canada. Il progetto illustrava l'impegno del Trento Film Festival per l'ambiente e si inseriva nell'Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai. L'iniziativa del Forte di Bard mantiene la stessa visione: unire arte e divulgazione ambientale attraverso l'obiettivo potente di Sebastião Salgado.