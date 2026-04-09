Alessandro Baricco annuncia il ritorno de "La Traviata da cortile", versione itinerante che unisce letteratura e musica. Il tour ripartirà a maggio nei cortili d'Italia, proponendo una rilettura del capolavoro di Giuseppe Verdi in spazi aperti. Nata durante la pandemia, la produzione ha riscosso interesse per la capacità di reinterpretare il melodramma in contesti aperti e non tradizionali.

L'allestimento si ispira al romanzo "La signora delle camelie" di Alexandre Dumas figlio, combinando letture, musica e recitazione nella dimensione intima dei cortili.

Il progetto coinvolge l'associazione culturale Holden Art, fondata da Baricco, con giovani interpreti e musicisti che garantiscono un taglio fresco e fedele all'intento originale.

Un format nato dalla pandemia, ora esperienza collettiva

Il tour prosegue l'esperienza del 2020, quando Alessandro Baricco scelse di portare all'aperto una narrazione che univa le doti del narratore, la grande musica e la forza della letteratura. Le rappresentazioni coinvolgono attori e musicisti variabili, adattandosi ai luoghi e alle città ospitanti, spesso in collaborazione con realtà locali.

Date e città del tour saranno comunicate prossimamente, con aperture in diversi comuni italiani e un'estensione estiva. Baricco ha affermato: "ogni cortile porta con sé una sua storia che si appoggia su quella della Traviata: è un incontro che arricchisce entrambi i mondi".

Baricco, Traviata e cortile: musica e narrativa

Il format si inserisce nel percorso di sperimentazione di Alessandro Baricco. La scelta dell'opera di Giuseppe Verdi non è casuale: la storia di Violetta Valéry è simbolo del melodramma italiano, e la sua trasposizione nei cortili mira a rendere l'arte accessibile, popolare e condivisa. Il coinvolgimento della Scuola Holden di Torino aggiunge valore al progetto, dimostrando la continuità tra formazione, innovazione e spettacolo vivo. Questo format è un esempio significativo di adattamento dell'offerta culturale per la diffusione capillare e l'apertura a nuovi pubblici. Aggiornamenti su tappe e modalità di partecipazione saranno diffusi prossimamente.