Alexia, icona della musica italiana, torna sulla scena definendosi una "Queen of the Dancefloor" con rinnovata lucidità. Dopo un periodo di silenzio, l'artista ligure ha condiviso in un videopodcast ANSA la sua riflessione sul successo duraturo delle sue hit, capaci di attraversare le generazioni, dai Boomer alla Gen Z. “Ho veramente realizzato che le cose che ho fatto non solo hanno creato dei miti ma hanno superato la prova del tempo, oggi sono tornate in auge più forti di prima, come se il ritmo della musica anni ’90 non si fosse mai fermato ma si fosse solo appena assopito”, ha dichiarato.

La sua carriera internazionale è costellata di incontri significativi, come quelli con Seal e le Spice Girls, e di successi planetari. Brani come “Think About The Way” (inclusa nella colonna sonora di Trainspotting nel 1996), “Summer is crazy” e “Uh la la la” l'hanno portata a vendere oltre cinque milioni di dischi in tutto il mondo. Ha partecipato a quattro Festival di Sanremo, ottenendo una vittoria. Alexia attribuisce la sua energia e positività sul palco e nella vita al DNA, alla preparazione atletica e, soprattutto, all'energia del pubblico: “L’energia che ti regala il pubblico non te la dà nessun altro”.

L'ultimo concerto a Milano è stato una vera e propria celebrazione della sua carriera e degli anni Novanta.

L'artista ha descritto lo spettacolo come "non ingannevole", caratterizzato da "la cassa in quattro" (four-on-the-floor) per quasi tutta la durata, con i suoi musicisti e un corpo di ballo. Un evento che ha voluto esaltare la positività e l'energia distintiva della musica di quel decennio, facendo sentire il pubblico "così vivi e unici".

Il progetto Alexia 2026: una rinascita artistica

Questa fase segna per Alexia una vera e propria rinascita artistica, inaugurata dai singoli “I Feel Feelings” e “Follow”, quest'ultimo riproposto anche in versione remix. “Il progetto Alexia 2026 non è solo un semplice ritorno ma una rinascita: ho messo il freno a mano per motivi personali, ora riparto con la consapevolezza che tutto quello che arriva è un dono”, ha spiegato.

Riguardo alla produzione di nuova musica, pur riconoscendo la rapidità con cui evolvono i gusti musicali, ha confermato il suo impegno: “Stiamo lavorando da tempo su brani nuovi, ma oggi il tempo corre così veloce musicalmente che ogni canzone che abbiamo magari preparato in passato invecchia molto facilmente. Musica nuova mi piacerebbe tanto, ci sto lavorando”.

Alexia ha affrontato apertamente le sfide legate all'immagine e alle pressioni dell'industria musicale. Ha raccontato come la sua statura minuta richiedesse un'attenzione costante all'alimentazione, un tema che oggi affronta con ironia. Ha anche condiviso l'esperienza del ricorso all'analisi, sottolineando l'importanza di volersi bene e superare i momenti difficili.

Forte è il suo messaggio di sorellanza, un invito alle donne a perseverare nella lotta per i propri spazi: “Dobbiamo assolutamente continuare a lavorare in modo profondo ed essere determinate a ottenere quelli che sono i nostri spazi. Ce la faremo, siamo le uniche veramente in grado di gestire più situazioni contemporaneamente da sempre”.

Dalla Spezia al successo globale: il live come nuovo inizio

Originaria di La Spezia, Alexia ha ribadito la serenità della sua vita privata, ricordando con affetto il legame con il marito Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani. Il recente live al Fabrique di Milano, intitolato “Back to the Dancefloor”, è stato per lei un momento cruciale: un'ora e quaranta di spettacolo intenso, vissuto con grande emozione, che l'artista considera un "punto di arrivo e di partenza" per questa nuova fase, sia artistica che personale.

L'artista ha inoltre riflettuto sul ruolo della musica dance in Italia, spesso considerata "di serie B" negli anni Novanta, ma ora oggetto di una rinnovata nostalgia: “Adesso rimpiangiamo tutti quel periodo storico, perché era un periodo in cui tutto sommato si stava bene”. Tra le sue hit più significative, ha menzionato “Uh la la la”, brano che ha lanciato la sua carriera solista in nove paesi, e “Dimmi come...”, simbolo della sua autodeterminazione. Alexia ha evidenziato come la sua forza risieda nella capacità di proporre un'arte unica, intrisa di energia e positività, che l'ha resa celebre prima all'estero e poi in Italia.

Il futuro di Alexia si preannuncia come un equilibrio tra la nostalgia degli anni d'oro e la volontà di innovare, con una discografia in evoluzione e una presenza scenica destinata a consolidarsi sia a livello nazionale che internazionale.