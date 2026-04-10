Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, segnando un punto di svolta nella storia della celebre maison italiana della moda. La presidenza è ora affidata ad Alfonso Dolce, già amministratore delegato e fratello di Domenico Dolce, co-fondatore del marchio. La decisione di Gabbana si inserisce in una fase particolarmente delicata per l’azienda, caratterizzata da una revisione interna delle strategie operative e finanziarie.

Gabbana, cinquantanovenne co-fondatore del marchio, sta valutando il futuro della sua quota azionaria, pari al quaranta per cento delle azioni della società.

Questa decisione inaugura una nuova fase nei rapporti societari: la maison è alle prese con il rallentamento generale del settore del lusso e si prepara ad avviare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, oltre alla possibile richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni di euro. Sono in corso valutazioni sulla possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo delle principali licenze commerciali, misure finalizzate a rafforzare la liquidità disponibile.

Il cambio ai vertici e le nuove strategie

Il passaggio della presidenza ad Alfonso Dolce è avvenuto lo scorso gennaio. Alfonso Dolce assume così la guida anche dal punto di vista formale in una fase di transizione, alla luce del crescente interesse degli investitori e delle pressioni del settore finanziario.

Nel contesto della ristrutturazione, il gruppo si avvale della consulenza di Rothschild & Co, società specializzata in operazioni di finanza straordinaria. Fra le ipotesi al vaglio, oltre alla citata cessione di asset e alle trattative con i creditori, vi è anche la preparazione al possibile ingresso di nuovi soci o investitori nel capitale. La capacità di attrarre nuovi capitali sarà centrale per mantenere la competitività della maison sui mercati globali, specialmente dopo il rallentamento della crescita nel comparto del lusso.

Storia e prospettive future di Dolce & Gabbana

Fondata a Milano nel 1985 da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Dolce & Gabbana è rapidamente cresciuta fino a diventare uno dei marchi più noti e riconoscibili della moda internazionale.

Il marchio è stato in larga parte identificato con la creatività e l’estetica dei suoi fondatori, i quali hanno saputo reinterpretare la tradizione sartoriale italiana in chiave contemporanea. Negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio prodotti, includendo accessori, profumi, gioielli e linee per la casa.

La maison è pronta ad accogliere in un incarico di vertice Stefano Cantino, ex amministratore delegato di Gucci, figura di spicco nel settore del fashion management internazionale. L’ingresso di Cantino, atteso nei prossimi mesi, è percepito come un segnale della volontà del gruppo di consolidare la propria struttura manageriale e affrontare con rinnovato slancio le sfide di un mercato in rapida trasformazione.