Il film “Alla festa della Rivoluzione”, diretto da Arnaldo Catinari e distribuito da 01 Distribution, porta sul grande schermo un capitolo poco noto della storia italiana. L'uscita è prevista per il 16 aprile 2026. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con Rai Cinema, si ispira all'opera di Claudia Salaris (il Mulino) e si concentra sulla Rivoluzione di Fiume.

La pellicola narra i cinquecento giorni in cui Gabriele D’Annunzio (Maurizio Lombardi) cercò di fondare a Fiume uno stato ideale, tra anarchia e innovazione. Il film ha generato dibattito per i finanziamenti statali; la produzione ha precisato di aver ricevuto “solo la metà di quanto richiesto e a film finito”.

Ambientata tra la fine della Prima Guerra Mondiale e i primi anni Venti, la trama ruota attorno a tre figure: Beatrice (Valentina Romani), spia russa; Pietro (Riccardo Scamarcio), capo dei servizi segreti italiani diviso tra dovere e ideali; e Giulio (Nicolas Maupas), medico disertore legato agli anarchici.

Catinari descrive Fiume come un “magnifico crogiolo di libertà”, utopia che accolse artisti, idealisti e reduci. Qui, omosessualità, uso di droghe e parità tra uomini e donne erano ammessi; una costituzione avveniristica poneva al centro l’uomo e l’arte. L'esperienza, rivoluzionaria, attirò l'attenzione internazionale (dal nascente fascismo alla Russia di Lenin) e preoccupò il governo Giolitti e gli alleati.

La Narrazione Cinematografica e il Cast

La storia della Rivoluzione di Fiume è raccontata attraverso intrighi politici, amori impossibili e vendette personali. I cinquecento giorni tra il 1919 e il 1920 trasformano la città in un crocevia di passioni e tensioni che segnarono l'Europa post-bellica.

Il cast principale, oltre a Maurizio Lombardi, include Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio, Darko Peric, Daniele Paoloni, Luca Tanganelli, Marzio El Moety e Marco Pancrazi. Riccardo Scamarcio ha descritto il suo Pietro come “un funzionario dell’apparato di sicurezza, un antagonista che tendo a interpretare senza mai dare un giudizio, ma solo ad abitare fino in fondo”.

Maurizio Lombardi, sul ruolo di D’Annunzio, ha affermato: “Interpreto un poeta dai mille volti che, con la sola parola, ha portato tanti ragazzi e reduci a Fiume come un pifferaio.

Un personaggio ingombrante come Amleto, verso cui non si deve aver paura di epica e overacting”.

L'Eredità di Fiume e il Dibattito

Federica Lucisano ha evidenziato come la vicenda di Fiume, spesso minimizzata nei libri di storia, “fu una rivoluzione che anticipava valori poi emersi nel Sessantotto, come divorzio, matrimonio omosessuale, voto alle donne”.

La Rivoluzione di Fiume, fulcro del film e della ricerca di Claudia Salaris, si svolse dal settembre 1919 al dicembre 1920. D’Annunzio e i suoi diedero vita a un esperimento politico e sociale inedito, promuovendo libertà individuali e innovazioni legislative. La “Carta del Carnaro” proclamava uguaglianza dei sessi, diritto al voto, importanza dell’arte e della cultura, e una visione libertaria.

Il film di Catinari (98 minuti) ricostruisce questa stagione storica. Paolo Del Brocco di Rai Cinema ha ribadito che le storie “devono essere raccontate senza chiedersi se rappresenta una parte politica o l’altra”. La produzione ha confermato che il finanziamento pubblico copre solo una parte dei costi e che l'opera mira a restituire la complessità storica dei fatti, senza interpretazioni ideologiche.