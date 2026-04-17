L'ambasciatore Alessandro Modiano ha guidato una missione diplomatica a Guadalajara, partecipando a una serie di incontri istituzionali e culturali nell'ambito del prestigioso Festival Internazionale del Libro. L'obiettivo principale della missione è stato quello di approfondire le relazioni culturali tra l'Italia e il Messico, favorendo nuove collaborazioni e scambi. Il Festival di Guadalajara è un appuntamento di assoluto rilievo per l’editoria mondiale, e la presenza italiana è stata caratterizzata da iniziative promosse dall’ambasciatore Modiano.

Durante la trasferta, l'ambasciatore Modiano ha incontrato autorità locali e rappresentanti del settore editoriale e culturale. La missione ha incluso la firma di accordi di collaborazione e la definizione di progetti concreti per promuovere la lingua e la cultura italiane in Messico, con attenzione al coinvolgimento di istituzioni accademiche e culturali di entrambi i Paesi. Modiano ha sottolineato: “La forza del dialogo interculturale sta nel creare ponti solidi e opportunità durature di crescita reciproca”. L’attuale edizione del Festival Internazionale del Libro di Guadalajara vede la partecipazione di numerose case editrici italiane e appuntamenti dedicati alla letteratura contemporanea e alla traduzione.

Il Festival di Guadalajara: un crocevia culturale per l'editoria

Il Festival Internazionale del Libro di Guadalajara è il più importante evento letterario in lingua spagnola e un punto di riferimento globale per l’editoria. La manifestazione richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori, autori, editori e operatori culturali da tutto il mondo. Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco, ospita l'evento dal 1987, consolidando la sua posizione come centro di scambi culturali internazionali. L’edizione 2026 prosegue questa tradizione, offrendo spazi di dialogo tra le grandi letterature mondiali, inclusa quella italiana.

La presenza italiana al festival è stata rafforzata negli ultimi anni grazie al lavoro di ambasciate, istituti di cultura e realtà editoriali che promuovono autori italiani all’estero.

Tali iniziative sono spesso accompagnate da eventi collaterali come presentazioni di libri, tavole rotonde e laboratori, volti ad avvicinare il pubblico messicano alle nuove voci dell’editoria italiana e ad approfondire il ricco patrimonio letterario del nostro Paese.

Italia e Messico: il ruolo delle istituzioni nei rapporti culturali

L'Ambasciata d’Italia in Messico e l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico sono i principali punti di riferimento per la promozione della cultura italiana nel Paese. Queste istituzioni coordinano ogni anno numerose iniziative: dalle rassegne cinematografiche alle mostre d’arte contemporanea, dalle conferenze sui grandi autori italiani ai corsi di lingua.

La missione guidata dall'ambasciatore Modiano conferma la volontà di proseguire in questa direzione, rafforzando la presenza italiana nei principali eventi culturali in Messico.

In questa prospettiva, la partecipazione attiva di case editrici e autori italiani alla Fiera del Libro di Guadalajara è un’occasione significativa per rafforzare i legami culturali e promuovere all’estero la ricchezza della letteratura italiana. Le attività descritte confermano il costante impegno delle istituzioni italiane nel favorire il dialogo culturale tra i due Paesi, un tema centrale nelle parole dell’ambasciatore Modiano e nelle strategie di promozione della cultura adottate dall’Italia all’estero.