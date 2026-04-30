La capitale italiana, Roma, si prepara ad accogliere un evento musicale di risonanza internazionale: il concerto della ‘Marvels of Saudi Orchestra’, che vedrà la partecipazione straordinaria del celebre tenore Andrea Bocelli. L’appuntamento, fissato per il mese di maggio, rappresenta una delle tappe più attese di un vasto tour globale. Questo percorso artistico ha già incantato platee in città di prestigio mondiale come Parigi, Città del Messico, New York, Londra e Tokyo, per poi fare ritorno a Riyadh. Il viaggio musicale prosegue verso altre sedi iconiche, tra cui la Sydney Opera House in Australia e il Maraya Theater di AlUla in Arabia Saudita, affermandosi come una vera e propria piattaforma di scambio culturale.

La presenza di Andrea Bocelli, una delle voci più amate e riconosciute a livello mondiale, conferisce un ulteriore prestigio a un evento che si propone come un ponte tra culture, celebrando la musica come linguaggio universale.

Un programma che unisce tradizioni e innovazione

Il concerto nella città eterna offrirà un repertorio ricco e variegato, capace di spaziare con maestria tra opere della tradizione saudita, brani della musica italiana e composizioni di respiro internazionale. Queste saranno eseguite congiuntamente dall’Orchestra e dal Coro Nazionale Saudita e da talentuosi musicisti italiani, il tutto sotto la sapiente direzione del Maestro Marcello Rota, noto per la sua lunga collaborazione con Bocelli.

La serata sarà ulteriormente impreziosita dalla presentazione di affascinanti arti performative tradizionali saudite. Tra queste, spiccano l’Ardah Wadi AlDawasir, Al-Khatwa e Yanbaawi, che offriranno al pubblico un’esperienza artistica completa, dove musica, movimento e poesia si fondono in un’unica espressione. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di dialogo interculturale, mirato a valorizzare la ricchezza della tradizione musicale saudita e a promuovere un proficuo confronto con il pubblico internazionale.

Collaborazione culturale e sostegno ai talenti

La tappa di Roma assume un significato particolarmente profondo, data la sua inestimabile eredità come capitale della tradizione artistica e musicale europea.

L’evento sottolinea l’impegno costante della Saudi Music Commission nel favorire la collaborazione tra artisti provenienti da diverse nazioni e nel sostenere attivamente i talenti sauditi su scala globale. Paul Pacifico, CEO della Commissione, ha evidenziato come questa specifica occasione rappresenti una preziosa opportunità per «condividere l’arte saudita e sviluppare un dialogo creativo con talenti internazionali». Il concerto, che si preannuncia come un momento di grande valore culturale, si svolgerà sotto l’alto patrocinio del principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, Ministro della Cultura dell’Arabia Saudita e Presidente della Saudi Music Commission, rafforzando così il prestigio e l’importanza istituzionale dell’intera iniziativa.