Il MAXXI di Roma ospita, dal 23 aprile 2026, il secondo atto della mostra dedicata ad Andrea Pazienza, figura centrale del fumetto italiano. L’esposizione presenta l’installazione “Non sempre si muore”, opera realizzata tra il 1981 e il 1987. Frutto della collaborazione tra MAXXI e Fondazione Andrea Pazienza, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Lazio, l'iniziativa evidenzia uno dei lavori più significativi di Pazienza negli anni Ottanta, periodo di sperimentazione e istanze sociali. Il percorso espositivo include opere originali, disegni e materiali d’archivio.

L’installazione, con allestimento originario e apparato multimediale, offre un’occasione unica per rileggere la complessità dell’opera.

Il MAXXI e il fumetto d’autore

Il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, istituzione pubblica a Roma, promuove le arti visive contemporanee, ampliando l’attenzione al fumetto d’autore. La mostra su Andrea Pazienza si inserisce in una programmazione che esplora l'arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi. L’allestimento di “Non sempre si muore” offre a studiosi e pubblico l'opportunità di confrontarsi con un’opera che dialoga con le tendenze artistiche più innovative. Il museo si conferma punto di riferimento per esposizioni d’avanguardia e laboratorio culturale per Roma.

Andrea Pazienza: l'artista e il suo lascito

Andrea Pazienza (1956-1988) è riconosciuto tra le personalità più influenti del fumetto italiano. La sua produzione artistica spaziava dalle tavole satiriche ai fumetti d’autore, includendo illustrazioni e interventi comunicativi. I suoi personaggi più celebri, Zanardi, Pentothal e Pompeo, sono emblematici della sua capacità narrativa e sensibilità nel raccontare disagio e contraddizioni sociali. La Fondazione Andrea Pazienza, dal 2008, conserva e diffonde il suo patrimonio. “Non sempre si muore”, nucleo centrale di questa mostra al MAXXI, incarna una sintesi delle tensioni che hanno attraversato l’opera di Pazienza, tra innovazione formale e profondità espressiva, contribuendo a ridefinire il ruolo del fumetto nell’immaginario collettivo e affermando il suo valore autoriale.