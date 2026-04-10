Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno. Nata a Maratea il 10 aprile 2001, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha condiviso sui social immagini inedite della sua vita privata e professionale.

Il compleanno tra social e vita privata

Su Instagram, Angelina Mango ha pubblicato foto dal palco, backstage, viaggi in auto, passeggiate con il suo cagnolino e momenti di relax in spiaggia. Tra gli scatti, spiccano selfie con Antonio Agostinelli, indicato come il nuovo compagno. Il post, con la didascalia "9125 giorni un po’ intensi", ha ricevuto numerosi auguri da fan e colleghi del mondo dello spettacolo, inclusi Fabio De Luigi e Lorella Cuccarini.

Il ritorno alla musica dopo la pausa

Dopo circa un anno di pausa, Angelina Mango è tornata sulle scene musicali con un nuovo album e il tour "Nina canta nei teatri". La cantautrice aveva precedentemente riflettuto sull'importanza di ascoltarsi e sentirsi liberi. Aveva confessato un periodo difficile, in cui dubitava di tornare a fare musica, ma oggi si mostra pronta ad affrontare nuove sfide artistiche con rinnovata consapevolezza e il sostegno del suo pubblico.

Angelina Mango: una protagonista in ascesa

Angelina Mango si conferma come una delle voci più promettenti e emergenti della musica italiana. Figlia d'arte, ha conquistato il grande pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e brani di successo in radio e streaming.

La sua carriera è caratterizzata da una forte attenzione ai temi personali e da una presenza scenica che unisce energia e sensibilità. Con il nuovo tour e il recente album, Angelina Mango consolida il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale nazionale.