Il duo canadese Angine de Poitrine, con i suoi distintivi costumi a pois bianchi e neri e le enigmatiche maschere di cartapesta, è diventato un fenomeno musicale globale. In poche settimane, ha accumulato oltre sette milioni di visualizzazioni su YouTube, generando reazioni contrastanti tra ammirazione e repulsione. Il loro sound inconfondibile, definito "math rock" ma basato sulla microtonalità, crea una tensione costante attraverso intervalli musicali non convenzionali. Il duo, formato da Khn e Klek, suona insieme da vent'anni, ma il successo è esploso solo di recente.

L'uscita dell'album Vol. II, seguito di Vol. I del 2024, ha consolidato la loro ascesa, con un tour mondiale già sold out che include una data italiana il 31 maggio a Rovereto.

L'Estetica Ipnotica e Provocatoria

L'estetica è parte integrante del progetto Angine de Poitrine. I costumi a pois e le maschere trasformano Khn e Klek in figure quasi aliene, creando un effetto visivo disturbante e ipnotico. Questa scelta è coerente con la loro narrazione: i due parlano una lingua inventata e si presentano come "alieni", accentuando il senso di estraneità. Tale approccio ha alimentato meme, commenti ironici e paragoni con artisti come Jack e Meg White o i Primus, ma la loro unicità artistica resiste a ogni etichetta.

La Microtonalità: Un Sound Fuori dagli Schemi

Al centro della proposta musicale di Angine de Poitrine c'è la microtonalità, che definisce il loro sound "fuori asse". Khn suona una chitarra-basso a doppio manico modificata, mentre Klek imposta ritmi geometrici e spezzati. Il risultato è una musica che genera una sensazione palpabile di tensione e instabilità. Il nome stesso, Angine de Poitrine (che in francese significa "angina pectoris"), suggerisce una sensazione di compressione, quasi fisica, che si riflette pienamente nella loro musica.

Il Successo Virale e il Tour Mondiale Esaurito

Il punto di svolta è arrivato con la performance al festival Trans Musicales, trasmessa da KEXP su YouTube, che ha innescato la loro popolarità.

Il video ha superato i sette milioni di visualizzazioni, e i social sono stati invasi da fan e critici. Il tour mondiale è già sold out, a testimonianza del loro impatto globale. In Italia, l'unica data confermata è al Poplar Utopia di Rovereto il 31 maggio, un evento molto atteso.

Angine de Poitrine: Origini e Impatto

Gli Angine de Poitrine, un duo originario del Québec formato da Khn e Klek, sono attivi da oltre vent'anni. Il loro successo internazionale è esploso nel 2026, grazie a un mix di estetica provocatoria e sonorità sperimentali. Il loro approccio unico fonde rock, microtonalità e una potente performance visiva, creando un'esperienza artistica singolare e divisiva. La loro ascesa dimostra come l'originalità e la coerenza possano conquistare un pubblico vasto, ridefinendo i confini del panorama musicale contemporaneo.