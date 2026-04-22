Il fine settimana si accende con l'attesissimo avvio del tour 2026 di Annalisa, che prenderà il via domani, 23 aprile, dal Palatekniship di Genova. L'evento segna uno dei ritorni live più significativi per l'artista, celebrando la sua ascesa tra le figure di spicco del pop nazionale. Dopo il successo dell'album "Ma io sono fuoco" e il recente disco di platino ottenuto ad aprile, Annalisa inaugura una tournée che la porterà nei principali palazzetti italiani.

Il calendario del tour prevede numerosi appuntamenti. Dopo il debutto genovese, l'artista sarà in concerto al PalaUnical di Mantova il 25 e 26 aprile.

Le successive tappe includono Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e Roma. Annalisa ha espresso gratitudine ai fan per aver reso la sua musica "anche la vostra", sottolineando il percorso condiviso "concerto dopo concerto". La serie di concerti è programmata fino a metà maggio, toccando le arene più importanti del Paese.

Il repertorio e le tappe del tour

Grande attesa circonda la scaletta dei concerti, che si preannuncia come un mix equilibrato tra i brani più amati e i nuovi estratti dall'ultimo album, "Ma io sono fuoco". In precedenti esibizioni, come quella all’Inalpi Arena di Torino, Annalisa ha proposto successi quali "Dipende", "Ragazza sola", "Bye Bye", "Mon Amour", affiancati dai più recenti "Maschio" e "Piazza San Marco", quest'ultimo in collaborazione con Marco Mengoni.

La tournée 2026 coinvolgerà: Genova (23 aprile), Mantova (25 e 26 aprile), Pesaro (28 aprile), Torino (30 aprile), Firenze (2 maggio), Napoli (4 maggio), Milano (9 maggio), Messina (12 e 13 maggio) e Roma (16 maggio), tutte ospitate nei palazzetti più capienti.

Il cartellone di Annalisa si inserisce in un fine settimana ricco di eventi musicali dal vivo. Altri artisti di rilievo della scena italiana e internazionale saranno protagonisti in diverse città: Blanco si esibirà a Padova e Torino, Tommaso Paradiso farà tappa a Torino e Firenze, mentre Gianni Morandi sarà tra Bologna, Firenze e Terni. Gigi D'Alessio è atteso a Messina, e numerose altre performance animeranno i principali teatri e arene nazionali.

Annalisa: l'artista e i suoi successi

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, ha consolidato la sua posizione come uno dei nomi più riconoscibili del panorama pop italiano. Il suo più recente album, "Ma io sono fuoco", pubblicato nell'ottobre 2025, include importanti collaborazioni, tra cui quella con Marco Mengoni nel brano "Piazza San Marco", e ha lanciato i singoli "Maschio" ed "Esibizionista". Il raggiungimento del disco di platino nel 2026 testimonia il consenso di pubblico e critica. Questa tournée rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, evidenziato dalla grande partecipazione dei fan.

L'inizio di questo tour è un momento cruciale per la scena musicale nazionale, in un periodo in cui il ritorno degli eventi dal vivo continua a vivacizzare la vita culturale di molte città.

Annalisa, con il suo repertorio rinnovato e la scelta delle principali arene italiane, si conferma protagonista di questa stagione concertistica. Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare non solo le nuove canzoni, ma anche i successi che hanno contraddistinto il suo percorso artistico, in esibizioni curate sia nella proposta musicale che nella produzione scenica.