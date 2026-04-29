Anne Hathaway, protagonista di Il Diavolo veste Prada 2, ha preso posizione sulle recenti polemiche riguardanti la selezione delle modelle per il sequel dell'iconico film. Durante la sua apparizione a Good Morning America, l'attrice ha chiarito che “nessuna di loro è stata licenziata in nome di una spinta a una maggiore inclusività”. Ha specificato che l'introduzione di modelli con diverse fisicità è stata una scelta creativa, mirata a valorizzare le scene e a rendere più credibile la rappresentazione delle sfilate nella pellicola.

Hathaway, che riprende il ruolo di Andy, l'ex assistente della direttrice di una rivista ispirata a Vogue e a Anna Wintour, ha sottolineato come questa decisione abbia in realtà “creato più posti di lavoro”, smentendo le speculazioni diffuse.

Questa precisazione segue le dichiarazioni di Meryl Streep, che a marzo aveva rivelato a Harper’s Bazaar di essere rimasta colpita dall'eccessiva magrezza delle modelle sul set. Streep aveva attribuito a Hathaway il merito di essere intervenuta prontamente presso i produttori per garantire una maggiore varietà fisica, definendola “una persona davvero in gamba” per la sua sensibilità.

Inclusività e opportunità sul set

La discussione si inserisce in un contesto dove moda e cinema hanno spesso privilegiato standard estetici omogenei. La scelta per Il Diavolo veste Prada 2 riflette le attuali tensioni tra esigenze narrative, pressioni commerciali e le crescenti istanze di inclusività. Hathaway ha ribadito che il suo intervento non ha causato licenziamenti, ma ha ampliato le opportunità lavorative: “Nessuno ha perso il lavoro, in realtà si sono creati più posti grazie alla decisione di mostrare sulla passerella una gamma più varia di corpi”.

L'attrice ha inoltre evidenziato come il pubblico possa apprezzare maggiormente le scene e sentirsi rappresentato vedendo “tutti i tipi di forme” in momenti cruciali del film.

Le affermazioni di Hathaway trovano conferma nel racconto di Meryl Streep, che ha ricordato come la collega abbia ottenuto dai produttori la promessa di diversificare la selezione delle modelle, anche per rispondere alle aspettative del pubblico contemporaneo. Hathaway stessa, in un'intervista successiva, ha precisato che la produzione “ha reso effettivo il cambiamento nell'arco di un'ora”, smentendo ancora una volta che la richiesta abbia portato a licenziamenti e ponendo l'accento sull'aspetto positivo e inclusivo della scelta.

Il debutto e il dibattito culturale

Il Diavolo veste Prada 2 debutterà negli Stati Uniti a partire dal 30 aprile, in concomitanza con il Met Gala, evento mondano curato da Anna Wintour. Le previsioni indicano un esordio nazionale tra i 73 e gli 80 milioni di dollari e un debutto globale vicino ai 180 milioni, con una distribuzione internazionale già interamente coperta. L'uscita del film avviene in un periodo di intenso dibattito pubblico sui modelli estetici proposti dall'industria cinematografica e della moda, con particolare attenzione alla rappresentazione della varietà dei corpi.

Il primo capitolo, uscito nel 2006, è considerato un punto di riferimento per la rappresentazione del mondo della moda degli anni Duemila.

Con la partecipazione confermata di Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt, oltre ad Hathaway, il sequel mira a replicare il successo internazionale, inserendo la narrazione nell'attuale riflessione su body positivity e inclusività. Il dibattito acceso intorno al casting delle modelle evidenzia l'evoluzione culturale in atto tra moda e cinema.