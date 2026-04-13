Il 13 aprile 2026, in concomitanza con la giornata inaugurale della Bologna Children’s Book Fair, sono stati svelati i nomi dei vincitori del prestigioso Bop – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year. Questo riconoscimento, istituito dalla fiera del libro per ragazzi di Bologna in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori e l’International Publishers Association, celebra le eccellenze editoriali nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza a livello globale. La cerimonia di premiazione, come da tradizione, si è svolta nel capoluogo emiliano, punto di riferimento cruciale per i professionisti e gli operatori dell’editoria per l’infanzia.

L’edizione 2026 ha visto trionfare sei case editrici, una per ciascuna delle aree geografiche individuate. Per l’Africa, il premio è andato a Saaraba Éditions, casa editrice senegalese fondata nel 2022 e filiale del gruppo Editis, il secondo colosso editoriale francese. L’Asia ha premiato Bronze Publishing, con sede a Tokyo, specializzata in libri illustrati, albi per l’infanzia e opere legate all’arte e alla cultura visiva contemporanea. In Europa, il riconoscimento è stato assegnato a Éditions La Doux, editore francese dedicato alla letteratura per l’infanzia e young adult, il cui catalogo spazia da albi illustrati e fumetti a romanzi e poesia, con l’obiettivo di offrire esperienze di lettura immersive, creative e accessibili a tutte le età.

Il Nord America ha celebrato Tundra Books, la più antica casa editrice canadese di libri per ragazzi in lingua inglese, attiva dal 1967 e nota per la sua vasta offerta per giovani lettori, inclusi libri cartonati, albi illustrati, libri a capitoli, graphic novel, saggistica illustrata e narrativa middle grade. Per l’America Centro, Sud e Caraibi, il premio è stato conferito a Lecturita Ediciones, casa editrice indipendente argentina impegnata a promuovere l’amore per la lettura fin dai primi mesi di vita. Infine, per l’Oceania, il riconoscimento è andato a Messy Press, studio editoriale internazionale fondato in Nuova Zelanda nel 2025, che si distingue per la pubblicazione di libri illustrati di non-fiction e libri di attività vivaci e coinvolgenti.

Il Bop: un riconoscimento internazionale e la sua storia

Il Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, istituito nel 2013 in occasione del cinquantesimo anniversario della fiera di Bologna, si propone di valorizzare le eccellenze editoriali che si sono distinte nell’anno precedente. Il premio copre sei aree geografiche: Africa, Asia, Europa, Nord America, America Centro, Sud e Caraibi, e Oceania. La sua peculiarità risiede nella modalità di assegnazione: sono gli stessi editori, attraverso un processo di voto, a indicare le case editrici che si sono maggiormente distinte per innovazione, creatività e qualità delle scelte editoriali.

La presenza di sei vincitori distinti sottolinea la pluralità e la ricchezza del panorama editoriale per ragazzi a livello internazionale.

Ogni casa editrice premiata rappresenta un modello di qualità editoriale e di attenzione verso i giovani lettori, ciascuna nel proprio contesto culturale e territoriale specifico.

La Bologna Children’s Book Fair e il suo impatto globale

La Bologna Children’s Book Fair si conferma un punto di riferimento globale insostituibile per il settore dell’editoria per bambini e ragazzi. Ogni anno, la fiera accoglie migliaia di professionisti: editori, illustratori, autori, agenti letterari e operatori culturali provenienti da ogni parte del mondo. Oltre all’assegnazione di premi prestigiosi come il Bop, la manifestazione offre un programma denso di incontri professionali, mostre tematiche, laboratori interattivi e numerose iniziative collaterali.

Questo rende Bologna un centro vitale per la circolazione di idee e per l’impulso all’innovazione nell’editoria per l’infanzia.

Dalla sua fondazione nel 1964, la fiera ha consolidato il proprio ruolo come piattaforma internazionale per l’incontro, la presentazione delle novità editoriali, lo scambio di diritti e il networking strategico nel settore. L’attribuzione del Bop rafforza ulteriormente il prestigio e l’autorevolezza della Bologna Children’s Book Fair nel panorama librario mondiale.