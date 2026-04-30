Il Club Tenco ha ufficialmente aperto le autocandidature per le Targhe Tenco 2026, i prestigiosi riconoscimenti dedicati ai migliori album della canzone d’autore italiana. Artisti, produttori e case discografiche hanno tempo fino al 31 maggio 2026 per proporre le proprie opere, purché pubblicate tra l’1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026, attraverso la piattaforma online ufficiale del Club Tenco. Questa iniziativa mira a celebrare l'eccellenza e l'originalità nel panorama musicale nazionale, offrendo una vetrina importante alle nuove produzioni.

Le Targhe Tenco si suddividono in sei categorie principali, pensate per abbracciare la ricchezza della produzione musicale italiana: miglior album in assoluto, miglior album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia, miglior album d’esordio, miglior album di interprete, miglior canzone singola e miglior album a progetto.

Quest'ultima sezione è riservata a lavori collettivi che presentano un tema unitario e vedono la partecipazione di almeno quattro interpreti distinti. Per la maggior parte delle categorie, i dischi devono contenere un minimo di cinque brani e avere una durata complessiva di almeno venticinque minuti, con eccezioni specifiche previste per la canzone singola e l'album a progetto. Il regolamento sottolinea inoltre che, in alcune sezioni, è richiesta una maggioranza di brani inediti e che l'artista titolare sia anche autore e interprete delle composizioni presentate.

Il processo di selezione e i criteri delle Targhe Tenco

La selezione delle opere candidate è affidata a una giuria qualificata, composta da giornalisti, critici musicali ed esperti del settore, tutti scelti dal Club Tenco.

Le votazioni prenderanno il via il 2 giugno 2026. È importante notare che la valutazione non si limiterà alle sole opere caricate direttamente sulla piattaforma ufficiale, ma includerà tutti i lavori che rispettano i rigorosi criteri stabiliti dal regolamento. Questo approccio garantisce una competizione ampia e diversificata, assicurando che solo le produzioni di più alto livello qualitativo vengano considerate per il premio. Il sistema di autocandidatura online, introdotto dal Club Tenco, facilita l'accesso alla selezione, promuovendo attivamente la partecipazione di artisti e etichette anche al di fuori dei circuiti discografici più consolidati.

Le Targhe Tenco sono riconosciute come uno dei più autorevoli premi musicali in Italia per la canzone d’autore, avendo onorato negli anni numerosi artisti di spicco a livello nazionale.

La piattaforma digitale non solo offre trasparenza e rapidità nel processo di candidatura, ma estende anche la possibilità di partecipazione a realtà indipendenti. La composizione della giuria, formata da professionisti del settore, è garanzia di una valutazione tecnica e artistica imparziale, focalizzata sulla valorizzazione dell'originalità e della qualità musicale intrinseca delle opere.

Storia e rilevanza delle Targhe Tenco

Istituite nel 1984, le Targhe Tenco rappresentano l'evoluzione naturale dell'impegno del Club Tenco nella promozione della canzone d’autore, un'attività iniziata con la fondazione del Club stesso a Sanremo nel 1972. L'obiettivo primario del Club è sempre stato quello di valorizzare la scrittura musicale italiana, ponendo l'accento su opere che si distinguono per originalità e ricerca espressiva.

Il premio è intitolato a Luigi Tenco, figura emblematica della canzone d'autore italiana, e si è affermato nel tempo come uno dei riconoscimenti più significativi del settore. Attraverso le sue numerose edizioni, le Targhe Tenco hanno giocato un ruolo cruciale nella scoperta e nella crescita di talenti, affiancando la storica rassegna annuale che il Club Tenco organizza a Sanremo.

Oltre all'assegnazione dei premi, il Club Tenco si dedica attivamente alla ricerca e alla divulgazione sulla canzone d’autore, organizzando mostre, incontri e dibattiti. La sua sede storica a Sanremo rimane un punto di riferimento fondamentale per appassionati e professionisti del mondo musicale. Grazie a queste molteplici iniziative, le Targhe Tenco sono diventate uno strumento indispensabile per il riconoscimento, la promozione e la diffusione della cultura della canzone d’autore in Italia, consolidando il loro impatto nel panorama culturale nazionale.