Sono iniziate a Perugia le riprese di Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi che promette di affrontare il drammatico tema delle vittime di cronaca con un approccio narrativo profondo. La pellicola, che vede Jasmine Trinca nel ruolo della protagonista, il magistrato Cristina Camponeschi, si concentra sui traffici sessuali internazionali. La trama prende il via dal ritrovamento di una ragazza minorenne in un fosso, creduta morta ma in realtà ancora viva, un elemento che innesca un'indagine complessa con ramificazioni tra l'Europa dell'Est e il Parlamento Europeo.

Il cast include anche nomi importanti come Vittoria Puccini, Filippo Timi e Angelina Andrei. La regista Archibugi ha espresso la sua motivazione, dichiarando di voler "dare voce a una vittima della cronaca", con l'intento di offrire uno sguardo autentico su storie spesso dimenticate o stereotipate.

Le riprese, avviate a marzo 2026, si svolgono in diverse location iconiche di Perugia, tra cui Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Porta Sant’Angelo, Porta Sole e l’Acquedotto, creando un forte legame con il territorio umbro. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha visitato il set, confermando il sostegno istituzionale della città e sottolineando l'importanza delle produzioni cinematografiche per la valorizzazione del patrimonio locale.

La sindaca ha definito Perugia un "contesto ideale per il cinema", grazie alla sua storia, luce e atmosfere uniche. Francesca Archibugi ha ringraziato l'amministrazione comunale per la collaborazione e il supporto logistico, evidenziando la sinergia cruciale tra enti locali e produzione per il successo del progetto.

L'approccio di Archibugi e il racconto delle vittime

La trama di Illusione si distingue per la sua volontà di dare profondità e umanità alle storie delle vittime della tratta e dello sfruttamento, evitando narrazioni sensazionalistiche. L'indagine, guidata dal magistrato Cristina Camponeschi (interpretata da Trinca), prende avvio dal caso di Rosa Lazar, una sedicenne trovata in condizioni critiche e il cui abbigliamento suggerisce un legame con il circuito della prostituzione internazionale.

Il film esplora la complessità della lotta contro i traffici illeciti di esseri umani, un tema di grande attualità, attraverso il coinvolgimento di figure chiave, comprese quelle del Parlamento Europeo.

L'obiettivo primario di Archibugi è restituire dignità e identità alle vittime, dando voce a chi è stato a lungo escluso dall'attenzione pubblica. Questa scelta stilistica ed etica mira a evitare stereotipi e semplificazioni, ponendo il film nel solco del grande cinema sociale italiano. La regista si conferma un'autrice capace di coniugare con maestria elementi di cronaca e una profonda sensibilità personale.

Perugia: un palcoscenico per il cinema sociale

La scelta di Perugia come location principale non è casuale: il suo centro storico, con le sue piazze, le porte monumentali e l'antico Acquedotto, offre un contesto scenografico suggestivo ed emblematico, particolarmente adatto alle tematiche complesse affrontate da Archibugi.

La visita della sindaca Vittoria Ferdinandi al set sottolinea l'interesse dell'amministrazione comunale nel promuovere la cultura cinematografica e valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico della città.

Negli ultimi anni, Perugia ha consolidato la sua vocazione come città di riferimento per le produzioni cinematografiche, grazie a un vivace tessuto culturale e al supporto delle amministrazioni locali. Il coinvolgimento in progetti di rilievo come Illusione rafforza questa tendenza, stimolando la collaborazione tra settore pubblico e privato e offrendo un nuovo impulso alle attività culturali e turistiche legate al mondo del cinema.