La 103ª edizione dell'Arena di Verona Opera Festival si apre con un evento senza precedenti: La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena dal 12 e 13 giugno 2026, con repliche fino al 12 settembre, sarà ambientata nell'iconico Moulin Rouge. Per la prima volta nella storia dell'anfiteatro veronese, l'atmosfera del celebre tempio parigino della Belle Époque prenderà vita nel più grande teatro all'aperto del mondo, in una collaborazione inedita per la Fondazione lirico-sinfonica.

La regia di questa nuova e spettacolare produzione è affidata allo scozzese Paul Curran, già noto per la sua collaborazione con Baz Luhrmann nel film musicale dedicato al Moulin Rouge.

Le scenografie, che ricreano l'ambiente parigino, sono firmate da Juan Guillermo Nova, mentre le luci sono di Fabio Barettin e i costumi di Stefano Ciammitti. Il direttore allestimenti scenici della Fondazione Arena di Verona, Michele Olcese, ha evidenziato la complessità organizzativa: «Nei laboratori operiamo con molti mesi di anticipo perché le lavorazioni e l’ambientazione in Arena sono talmente complesse e la dimensione del palco è gigantesca. È necessario avviare l’attività con largo anticipo, con uomini e donne di diverse competenze artistiche e artigianali».

Il lavoro artigianale e i preparativi nei laboratori areniani

Dietro le quinte, nei laboratori della Fondazione Arena, un team di oltre venti persone, che raddoppia in estate, è costantemente impegnato nella realizzazione delle scenografie.

A loro si aggiungono i tecnici di palcoscenico, che da dodici diventano quasi ottanta grazie alla collaborazione con il Teatro Filarmonico. La sovrintendente e direttrice artistica, Cecilia Gasdia, ha sottolineato l'essenza dell'opera lirica: «Nei laboratori si capisce l’opera, perché l’opera lirica è il più antico spettacolo multimediale: non comprende solo l’orchestra, il recitativo, il canto — che è patrimonio mondiale dell’umanità — ma anche la scenografia, i costumi, i truccatori». Falegnami, fabbri, scultori, pittori, attrezzisti e sarti di scenografia lavorano insieme per dare forma agli allestimenti. Il palco per La Traviata, lungo oltre quaranta metri, sarà montato e smontato dagli attrezzisti per ogni singola rappresentazione.

Il programma del Festival: grandi ritorni e novità per il 2027

La stagione 2026 vedrà un cast di stelle internazionali e giovani talenti alternarsi nei ruoli principali de La Traviata. Il cartellone include altre cinque produzioni d’opera: il Nabucco di Stefano Poda, la doppia versione di Aida (l'allestimento storico di Gianfranco de Bosio e l'edizione “di cristallo” di Stefano Poda), e la celebre Carmen di Bizet nell'allestimento di Franco Zeffirelli.

Guardando al futuro, il programma del Festival 2027 riserva importanti novità. Dopo trentaquattro anni, il balletto tornerà in Arena con quattro recite di Romeo & Giulietta di Prokof’ev, in una nuova produzione. L'apertura della stagione 2027 sarà eccezionalmente dedicata a un grande concerto sinfonico-corale con la Nona sinfonia di Beethoven l'11 giugno, in omaggio al bicentenario del compositore.

L'estate areniana sarà arricchita da gala e serate-evento, tra cui spiccano le doppie date di Roberto Bolle and Friends, gli spettacoli immersivi Viva Vivaldi e Paganini Paradise, un gala dedicato alla stella dell'opera Jonas Kaufmann e il ritorno dei Carmina Burana di Orff.

L'Arena di Verona si conferma così un punto di riferimento internazionale per l'opera e la musica, puntando sull'innovazione degli allestimenti e valorizzando le eccellenze artistiche e artigianali. L'edizione 2026, con il debutto de La Traviata al Moulin Rouge, promette un'esperienza originale che fonde la tradizione verdiana con le suggestioni della Parigi di inizio Novecento.