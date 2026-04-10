La Stagione 2027 dell’Opera Festival all’Arena di Verona ha ricevuto l'approvazione ufficiale dal Consiglio di Indirizzo, delineando un programma ricco di significative novità e appuntamenti di grande risonanza. L’apertura sarà eccezionalmente dedicata a un imponente concerto sinfonico-corale, che vedrà protagonista la celebre Nona sinfonia di Beethoven. Questa scelta rende omaggio al bicentenario del compositore di Bonn e promette un inizio memorabile per il Festival. La prima esecuzione è fissata per l’11 giugno, inaugurando così in maniera straordinaria la rassegna veronese.

Il grande ritorno del balletto con “Romeo e Giulietta”

Una delle innovazioni più attese e celebrate è il ritorno del balletto in Arena, che si concretizza dopo ben trentaquattro anni di assenza. Il pubblico potrà assistere a quattro recite di “Romeo e Giulietta” di Prokofev, presentate in una nuova e prestigiosa produzione della Fondazione Arena di Verona. L'ultima volta che l'Anfiteatro aveva ospitato spettacoli di balletto in forma completa risaliva al 1993, rendendo questo evento un momento di particolare rilievo per gli appassionati e per l'intero panorama della danza. Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione, ha espresso grande soddisfazione, evidenziando come il cartellone segni un'importante riapertura alla danza.

Anche il direttore artistico Stefano Trespidi ha rimarcato l'entusiasmo, definendo il ritorno del balletto una vera e propria festa per il mondo della danza, che si affianca ai tre mesi di grande opera, gala e al grandioso concerto sinfonico inaugurale.

Un calendario estivo tra opere, gala e concerti d'eccezione

Il calendario estivo dell’Arena di Verona 2027 si preannuncia denso di appuntamenti imperdibili, con un totale di cinque produzioni d’opera. Tra queste spiccano “La Traviata” con la regia di Paul Curran, “Nabucco” firmato da Stefano Poda, e due diverse versioni di “Aida”: l’allestimento storico di Gianfranco de Bosio e l’innovativa edizione “di cristallo” curata sempre da Stefano Poda.

Non mancherà “Carmen”, proposta nel celebre allestimento di Zeffirelli. L'offerta si arricchisce ulteriormente con serate di gala di prestigio, tra cui quelle con Roberto Bolle and Friends (previste l'8 e il 21 luglio), un coinvolgente evento immersivo “Viva Vivaldi” (24 agosto), “Paganini Paradise” (25 agosto), un atteso gala con Jonas Kaufmann (8 agosto) e la maestosa rappresentazione dei “Carmina Burana” (29 agosto). L’Orchestra e il Coro dell’Arena saranno i protagonisti indiscussi del concerto inaugurale, che darà il via a un'estate di tre mesi all'insegna di opera, danza e musica sinfonica di altissimo livello.

I biglietti per l'intera stagione saranno disponibili per l'acquisto a partire dalla fine di aprile.

Sarà possibile acquistarli attraverso i canali ufficiali dell’Arena di Verona, che includono il sito web arena.it, i canali social, le biglietterie fisiche dell’Arena e la rete di vendita Vivaticket.