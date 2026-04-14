Arisa, figura di spicco della musica italiana, ha condiviso un profondo racconto personale in vista del lancio del suo nuovo album, ‘Foto Mosse’. L'intervista, tramite vodcast, svela il suo percorso di crescita e la nuova consapevolezza su immagine e carriera. Reduce dal successo sanremese con ‘Magica Favola’ e dalla partecipazione a ‘Canzonissima’ su Rai 1, Arisa si prepara al tour nazionale.

‘Foto Mosse’: un album che narra la realtà senza filtri

Il nuovo album di Arisa, ‘Foto Mosse’, in uscita il 17 aprile, è un capitolo significativo della sua evoluzione artistica.

Si propone come un racconto sincero delle esperienze di una donna della sua età, senza abbellimenti. Arisa sottolinea come la sua musica rifletta emozioni e fragilità, affrontando temi come l'amore, la crescita personale e l'autenticità. Il disco mira a raccontarsi nella propria essenza, anche nelle imperfezioni, offrendo al pubblico una testimonianza reale di sfide e conquiste.

Dalla sofferenza per l'immagine alla libertà espressiva

Arisa ha ripercorso i momenti difficili legati alla percezione della sua immagine. Dopo ‘Sincerità’, ha subito prese in giro e giudizi negativi, che l’hanno resa vulnerabile. La svolta, tra il 2011 e il 2012, l'ha spinta a difendere l'individualità. Oggi, Arisa si sente libera di gestire la sua immagine come desidera, evidenziando l'importanza di cambiare per nuova linfa.

Questo si riflette nella sua musica, con amore e onestà centrali. La cantante invita a riconoscere il valore dell'amor proprio e a non condizionarsi dai giudizi esterni.

Il Live Tour: un dialogo autentico con il pubblico

Arisa è pronta per il suo ‘Live Tour’, che partirà dal Teatro Rossini di Civitanova Marche e toccherà Roma e Milano. La tournée è un'occasione per condividere musica e percorso con il pubblico, in un clima di autenticità e gratitudine. Il rapporto con i fan e le esperienze in talent show (‘X Factor’, ‘Amici’, ‘The Voice’) hanno rafforzato la sua visione sull'importanza di essere sé stessi e affrontare le difficoltà con coraggio.