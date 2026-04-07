La Milano Design Week 2026 ha visto la partecipazione della maison Giorgio Armani con una serie di iniziative che hanno intrecciato il DNA originario del marchio con la contemporaneità. Attraverso i progetti Armani/Casa e Armani/Archivio, il calendario degli eventi ha unito passato e presente, ponendo attenzione alle residenze private del designer e ai segni distintivi del suo stile.

Per l’occasione, il negozio Armani/Casa di Corso Venezia 14 ha ospitato una speciale esposizione. L'allestimento, ispirato agli ambienti delle dimore di Giorgio Armani, ha presentato la nuova collezione affiancata da una selezione di pezzi iconici e dalle loro riedizioni.

L'ambientazione ha richiamato la dimora di Saint-Tropez, scelta per la campagna visiva il cui debutto ha coinciso con il Salone del Mobile. Parallelamente, la boutique Giorgio Armani di via Sant’Andrea 9 ha accolto il secondo capitolo di Armani/Archivio: tredici look storici sono stati rieditati e riprodotti per essere integrati nella nuova collezione stagionale, sottolineando il legame tra memoria e attualità del brand.

Le residenze di Giorgio Armani: ispirazione per una campagna

Uno degli elementi che hanno caratterizzato l’approccio progettuale di Giorgio Armani è stato lo stretto rapporto tra il suo modo di vivere e la sua attività di stilista. Per anni, la maison aveva utilizzato come scenario per le sue presentazioni la casa del designer, situata al numero 21 di via Borgonuovo, nel cuore di Milano.

Questa dimora, non solo sede aziendale ma anche luogo privato, protetto da un suggestivo giardino di bambù, è tornata a essere protagonista. La campagna della stagione primavera 2026 l'ha infatti scelta come ambientazione principale: nel video, interpretato dai modelli Vittoria Ceretti e Clement Chabernaud, sono stati mostrati scorci degli ambienti interni, decorati con mobili d’epoca, pezzi disegnati dallo stilista e opere d’arte di Andy Warhol, Francesco Clemente e Antonio López.

La voce fuori campo della campagna ha riproposto le riflessioni dello stesso Armani su come aveva concepito la propria casa. «Quando ho pensato alla mia casa, ho cercato di darle l’eleganza essenziale di Milano, perché tutto ciò che è disposto in modo inamovibile, perfetto, indiscutibile, mi dà la fastidiosa sensazione di qualcosa di troppo definitivo», aveva affermato il designer.

Questo messaggio si è collegato profondamente alla filosofia progettuale di Armani/Casa e alle iniziative della Design Week, evidenziando la coerenza tra visione personale e espressione artistica.

Continuità stilistica, memoria e innovazione nella maison

La campagna della primavera 2026 ha segnato anche la presentazione dell’ultima collezione interamente disegnata da Giorgio Armani, scomparso nell’ottobre del 2025. Questa collezione ha ripreso le linee fondamentali dello stile Armani: silhouette destrutturate, tessuti leggeri e fluenti, texture sofisticate, tonalità armoniche e una ricercata naturalezza. Una proposta contemporanea, che ha mantenuto un saldo legame con le radici stilistiche e l'eredità del marchio.

Dopo questa stagione, la linea di successione creativa è stata affidata a Leo dell’Orco, attuale direttore creativo, che risiede nella stessa dimora milanese che fu di Armani. Questa scelta ha rappresentato una chiara indicazione di continuità, più che una rottura, garantendo che lo stile Armani continui ad evolversi e avanzare, aggiornando il patrimonio del brand senza cedere alla nostalgia. La Milano Design Week si è quindi confermata come il palcoscenico ideale dove il racconto di Armani, tra memoria personale, visione estetica e innovazione, è stato reso tangibile negli spazi, nelle collezioni e negli archivi della maison, celebrando un'eredità ispiratrice.