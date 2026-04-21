La 46ª edizione di Artevento – Festival Internazionale dell’Aquilone anima la spiaggia di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, per undici giorni, dal 23 aprile al 3 maggio 2026. L'evento accoglie oltre 200 Maestri del Vento da ogni continente, confermandosi tra gli appuntamenti più longevi e seguiti al mondo dedicati all'arte del volo, con oltre 800.000 visitatori annuali di ogni età e abilità.

Il programma 2026 è ricco e variegato: oltre ai voli diurni, spiccano due voli notturni, tra cui lo spettacolo multidisciplinare "La Notte dei Miracoli".

Sono previsti laboratori per tutte le età, la solenne Cerimonia delle Bandiere e la mostra "The Hague Air Gallery - Vento Dipinto" presso il Magazzino del Sale. La Colombia è Paese d’Onore, rappresentata da Alejandro Uribe del collettivo Bimana, per la sua prima apparizione europea. Il calendario include incontri su temi cruciali come ambiente, pace e inclusione, trentuno spettacoli di circo contemporaneo, un annullo filatelico speciale di Poste Italiane, l'arrivo della Lampada della Pace di Assisi e giornate di studio con il Ministero della Cultura. Non mancano attività comunitarie come letture, danze, musica dal vivo, proiezioni cinematografiche a energia solare e tributi ai pionieri del volo.

L'accesso al festival è gratuito, ma per laboratori ed eventi della Flying Circus Arena potrebbe essere richiesta la prenotazione.

Identità internazionale e temi culturali

Il filo conduttore dell'edizione 2026 è il claim "Fratello vento", che unisce importanti ricorrenze storiche e culturali: gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda (1926), i 160 anni di relazioni tra Italia e Giappone e il 40° anniversario del gemellaggio tra Emilia-Romagna e la Prefettura di Ibaraki. Con artisti da oltre cinquanta Paesi e duemila partecipanti spontanei internazionali, Artevento si conferma un crocevia di culture e arti. La collaborazione con Ater Fondazione valorizza lo spettacolo dal vivo nella nuova Flying Circus Arena, spazio dedicato a circo contemporaneo e teatro fisico, diretto da Sic-Stabile di Innovazione Circense.

Gli appuntamenti chiave includono il Volo Notturno del 25 aprile, la Cerimonia delle Bandiere del 26 aprile, i workshop dal 27 al 29 aprile, la Kite Parade del 30 aprile, la Cervia’s Cup dall’1 al 3 maggio e la Notte dei Miracoli del 2 maggio.

Pinarella di Cervia: cuore storico del Festival

Fin dalla sua prima edizione nel 1981, la spiaggia di Pinarella di Cervia è il cuore pulsante di Artevento, attirando migliaia di appassionati, famiglie e professionisti del volo. Nato per celebrare la cultura dell'aquilone come forma d'arte, il festival è oggi anche una piattaforma per la riflessione su pace, ambiente, accessibilità e dialogo interculturale. Il Magazzino del Sale Torre ospita eventi espositivi, come la mostra "The Hague Air Gallery - Vento dipinto", già inaugurata il 4 aprile 2026.

Le attività sul litorale prevedono voli quotidiani dalle ore 10:00, combinando spettacolo, formazione e inclusione. L'evento è un'importante occasione di valorizzazione turistica per l'Emilia-Romagna, confermandosi tra le principali attrazioni primaverili della Riviera e rafforzando i legami internazionali, in particolare con il Giappone, grazie al quarantennale gemellaggio con la Prefettura di Ibaraki.