“Lei ricalibra / She recalibrates” è il titolo della prima mostra personale in Italia di Aura Satz, artista spagnolo-britannica, in esposizione dal 23 aprile al 14 giugno presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Ospitata nello spazio AuditoriumArte e curata da Anna Cestelli Guidi, la mostra si inserisce nella rassegna One Space/One Sound promossa dalla Fondazione Musica per Roma, con l’obiettivo di valorizzare le ricerche artistiche sul suono e la sperimentazione, con particolare attenzione alla prospettiva femminile.

Il percorso espositivo si articola attraverso videoritratti e un film che celebrano le pioniere della musica elettronica, tra cui Daphne Oram, Laurie Spiegel e Beatriz Ferreyra.

Un ruolo centrale è occupato dal film del 2024 The Listening Cobweb, incentrato sulla percussionista contemporanea Evelyn Glennie. Filo conduttore della mostra è la serie di disegni She Recalibrates (2018), che raffigurano le mani di figure cruciali dell’elettronica come Pauline Oliveros, Delia Derbyshire e Wendy Carlos. Questi disegni, realizzati su carta nera finissima e incorniciati con lenti speciali, invitano il visitatore a un’esperienza di osservazione che coinvolge attivamente il corpo.

Il ruolo delle donne nella musica elettronica

Come spiegato dall’artista stessa, il titolo “Lei ricalibra” evoca una modalità di ascolto curiosa e può essere letto in chiave femminista, con l'obiettivo di evidenziare il ruolo pionieristico delle donne nella sperimentazione musicale elettronica.

Satz sottolinea il valore simbolico del gesto di manipolare il dial, la manopola di controllo del suono, trasformandolo in un atto di affermazione ed empowerment femminista. È proprio attraverso le mani di queste artiste che nascono nuovi paesaggi sonori e, di conseguenza, nuovi modi di ascoltare.

La mostra pone l'accento su figure spesso trascurate della storia della musica elettronica. Tra i videoritratti spiccano quelli dedicati a Daphne Oram, cofondatrice del BBC Radiophonic Workshop e ideatrice della Oramics Machine, di cui vengono mostrate da vicino le componenti tecniche. Si aggiungono i ritratti di Laurie Spiegel, compositrice americana attiva dai primi anni Settanta, e di Beatriz Ferreyra, figura di spicco delle avanguardie sonore.

Il film The Listening Cobweb esplora invece la pratica d’ascolto corporea sviluppata da Evelyn Glennie, non udente dall’età di dodici anni, capace di percepire vibrazioni e relazioni sonore che sfuggono all'udito tradizionale, trasformando il proprio corpo in un “grande orecchio”.

L'impegno dell'Auditorium per l'arte sonora

L'esposizione si inserisce nel più ampio progetto culturale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che da anni promuove interventi site-specific dedicati al suono e alle sue molteplici espressioni spaziali. La rassegna One Space/One Sound, curata dalla Fondazione Musica per Roma, ha ospitato in passato artiste come Alessandra Giovannoni, Elisa Montessori, Donatella Spaziani e Paola Gandolfi.

L'AuditoriumArte, sede della mostra, è lo spazio espositivo temporaneo dell'Auditorium, ideato per favorire il dialogo tra arti visive e sonore.

“Lei ricalibra” si distingue per la sua capacità di restituire visibilità e riconoscimento alle compositrici sonore, evidenziando il loro impatto decisivo nello sviluppo di nuove tecnologie, pratiche di notazione e sperimentazione musicale. Le artiste protagoniste della mostra sono celebrate come figure femminili di riferimento, capaci di rimettere al centro dell’attenzione l’ascolto e di ridefinire il nostro modo di interagire con il mondo attraverso la sperimentazione e l'immaginazione. L'ingresso alla mostra è libero fino al 14 giugno.