Gli autori e le autrici del cinema italiano hanno lanciato un appello urgente al Ministero della Cultura (MiC) per un confronto sulle regole delle commissioni di selezione e dei contributi alle opere audiovisive. La richiesta, del 7 aprile 2026, segue la pubblicazione di un decreto che rivede valutazione e supporto dei progetti. Molti operatori esprimono preoccupazione per la mancanza di rappresentanza e la poca trasparenza nei criteri di selezione. L'iniziativa, sostenuta da associazioni di categoria, mira a istituire un tavolo di incontro con il Ministero per discutere criteri e composizione delle commissioni del Fondo cinema e audiovisivo.

I promotori chiedono la presenza degli autori nelle commissioni, tutela del pluralismo delle idee e coinvolgimento rappresentanti. Si insiste su maggiore trasparenza nei processi decisionali e tutela autonomia artistica.

Commissioni: trasparenza e rappresentanza

Le commissioni che valutano i progetti ammissibili ai contributi statali sono centrali per il sostegno al settore. Gli autori lamentano che trasparenza e rappresentanza delle sensibilità artistiche non siano garantite. Il dibattito si concentra su selezione dei membri e criteri di attribuzione dei punteggi, spesso poco chiari e soggetti a interpretazioni soggettive. Gli operatori chiedono che la composizione delle commissioni assicuri un equilibrio tra le categorie professionali (autori, produttori, registi e altri esperti), adottando strumenti per una valutazione imparziale dei contenuti e dei meriti artistici, valorizzando la pluralità culturale e creativa.

Il Fondo cinema e audiovisivo: obiettivi e revisione

Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo (legge n. 220 del 2016) è uno strumento chiave per sostegno e sviluppo del settore in Italia, erogando contributi per produzione, distribuzione, sviluppo di opere cinematografiche e progetti di formazione/promozione culturale. Contribuisce al rafforzamento e all'internazionalizzazione dell'industria. L'attuale dibattito si inserisce in una più ampia revisione della governance del fondo e delle procedure di valutazione. Le associazioni mirano a garantire che la distribuzione delle risorse pubbliche avvenga con equità, trasparenza e inclusività, proponendo tavoli di confronto permanenti e la pubblicazione periodica dei risultati delle valutazioni, come parte di una riforma condivisa.