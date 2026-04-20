Il regista Pupi Avati, presentando a Roma il suo film “Nel tepore del ballo” (dal 30 aprile), ha criticato le dinamiche del cinema italiano, puntando il dito su Luca Guadagnino. Avati ha affermato che il collega “ottiene per i suoi film delle cifre che sono fuori dal mondo, e questo per lavori assolutamente non commerciali e senza riscontro”. Tale dichiarazione, nel contesto dell’assenza di produzioni italiane al prossimo Festival di Cannes, evidenzia un’anomalia nel sistema produttivo. Ha poi identificato tre tendenze: un filone che imita le produzioni americane (spettacolarità e tecnologia); uno più semplice, con budget ragionevoli (come il suo).

Ha però lamentato la quasi scomparsa del cinema di “qualità, prima che del budget”, sottolineando come non sia “neppure incoraggiato dalle istituzioni”.

Finanziamenti e qualità nel cinema italiano

Le osservazioni di Pupi Avati alimentano un dibattito sui criteri di sostegno pubblico e privato al cinema italiano. La critica a Luca Guadagnino e ai finanziamenti per produzioni non commerciali solleva questioni sul rapporto tra qualità artistica e sostenibilità industriale. Nonostante il successo internazionale di Guadagnino con “Chiamami col tuo nome”, Avati contesta la logica di “grandi investimenti fuori dal mondo” senza riscontro al botteghino, interrogando le priorità dei sostegni. L’assenza di film italiani a Cannes rende il dibattito urgente.

Il supporto istituzionale è esplicito: Avati lamenta la mancanza di incoraggiamento per il cinema di qualità, evidenziando una distanza tra politiche culturali e autori.

Guadagnino: successo globale e investimenti

Luca Guadagnino, regista italiano di fama mondiale noto per opere come “Chiamami col tuo nome”, ha rilanciato il cinema italiano all’estero. Guadagnino ha sostenuto la necessità di forti investimenti pubblici nella cultura, per supportare sia la qualità artistica sia la capacità produttiva. Ha espresso la convinzione che la cultura italiana necessiti di forti investimenti e di una maggiore connessione con il Paese, dichiarando che, se fosse ministro, investirebbe ingenti somme nel cinema.

Le sfide economiche e creative del cinema italiano rivelano un sistema complesso. Mentre Pupi Avati auspica un ritorno a un cinema di qualità e sostenibilità, registi come Luca Guadagnino promuovono investimenti in progetti artistici e internazionali. Queste visioni alimentano il confronto sul futuro del cinema nazionale.