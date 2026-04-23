La fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount Corporation, un’operazione valutata oltre 110 miliardi di dollari, ha ottenuto il via libera degli azionisti di Warner Bros. Discovery il 23 aprile 2026. Questa mossa, destinata a ridefinire il panorama dell'intrattenimento globale, si confronta con una significativa opposizione nel mondo del cinema statunitense. Una petizione, avviata il 13 aprile 2026, ha raccolto 4.194 firme di personalità di spicco, tra cui Robert De Niro, Sofia Coppola e Holly Hunter. Al gruppo promotore si sono uniti anche Jane Fonda, Joaquin Phoenix e Ben Stiller, insieme a più di 75 vincitori e candidati all’Oscar.

La lettera aperta esprime forte preoccupazione per i potenziali rischi sui posti di lavoro, gli impatti negativi per i consumatori e una possibile riduzione della produzione di film e serie TV. Gli organizzatori hanno evidenziato come la creazione di un nuovo "colosso" del settore, definito una "next-generation media and entertainment company", possa alterare gli equilibri di Hollywood e del mercato.

Il nuovo assetto di Hollywood e le reazioni

L'accordo prevede che Paramount, tramite la sua controllata Skydance, acquisisca l'intera Warner Bros., inclusi HBO Max, franchise iconici come 'Harry Potter' e la rete internazionale CNN. Questi asset confluiranno sotto lo stesso tetto di CBS e della piattaforma di streaming Paramount+.

Il valore complessivo dell'operazione, considerando anche il debito, si aggira attorno ai 111 miliardi di dollari.

David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha definito l'approvazione degli azionisti come "un’altra tappa fondamentale per completare questa storica transazione". Paramount confida di chiudere l'operazione nei prossimi mesi, ma il processo è ancora subordinato al via libera delle autorità regolatrici sia negli Stati Uniti che in Europa. Nonostante l'ottimismo dei dirigenti, persistono significative perplessità non solo tra le star di Hollywood, ma anche tra analisti e sostenitori della pluralità nel settore audiovisivo.

Le proteste e i timori per il futuro

In concomitanza con il voto degli azionisti, gli organizzatori della petizione hanno tenuto una manifestazione davanti alla sede newyorkese di Warner Bros.

Discovery. Una seconda protesta è stata pianificata per il 23 aprile 2026 a Washington, in occasione di una cena privata offerta da David Ellison, CEO di Paramount Skydance, in onore dell’ex presidente Donald Trump e dei corrispondenti dalla Casa Bianca, presso il Donald J. Trump Institute of Peace.

La Warner Bros., fondata nel 1923, è una delle major storiche di Hollywood, con quasi un secolo di contributi significativi al cinema e alla televisione. La sua fusione con Paramount è vista come una svolta epocale che potrebbe accentrare una quota considerevole del mercato audiovisivo globale.

Mentre i promotori dell'accordo evidenziano opportunità di crescita e innovazione, i critici mettono in guardia contro la riduzione della concorrenza, il rischio di tagli occupazionali e una potenziale diminuzione della varietà e quantità di contenuti disponibili al pubblico.

I timori riguardano anche l'emergere di una posizione dominante nella distribuzione e produzione, capace di influenzare quali storie raggiungeranno gli spettatori a livello mondiale.

L'accordo rimane non definitivo e la sua concretizzazione dipenderà dalle revisioni delle autorità regolatorie americane ed europee. L'esito di questo processo sarà cruciale per definire le future strategie e gli assetti del settore cinematografico nei prossimi anni.