Claudio Baglioni ha scelto Trento come tappa significativa del suo progetto itinerante “GrandTour la vita è adesso”. L’iniziativa celebra i quarant’anni dall’uscita di uno dei suoi album più iconici, “La vita è adesso, il sogno è sempre”. Il prossimo 2 settembre, la Trentino Music Arena ospiterà l’evento speciale di questo tour, che attraversa 40 luoghi italiani di rilievo storico, artistico e paesaggistico selezionati personalmente dall’artista.

Nel corso della presentazione a Trento, Baglioni ha incontrato gli studenti del Conservatorio “F.A. Bonporti”, sottolineando il legame tra il suo percorso artistico e la formazione musicale giovanile.

Successivamente, ha partecipato a una cerimonia istituzionale presso la Sala Depero, dove gli è stato conferito il riconoscimento della “Farfalla” del Trentino dal vicepresidente della Provincia, Achille Spinelli, in rappresentanza della Giunta provinciale.

Riguardo al tour, Baglioni ha dichiarato: “Abbiamo fatto un’anteprima del GrandTour nell’isola di Lampedusa, che è il luogo più a sud d’Italia e ho pensato che avremmo dovuto fissare un punto all’estremo opposto, al nord d’Italia, cercando di collegare e tenere insieme la grandissima vastità e varietà di bellezze che il nostro Paese può annoverare: una lunga linea retta che parte dal mare e arriva fino ai monti, dall’estremo sud all’estremo nord.

Nello spirito del mio ultimo giro itinerante ispirato a quei viaggi d’avventura e formazione che si facevano alla ricerca di meraviglie e storia, d’incanto e armonia, di stupore e scoperta”. Ogni concerto sarà impreziosito dalla presenza di venti musicisti e coristi, che accompagneranno l’artista nell’esecuzione completa dell’album.

Il viaggio tra le bellezze d'Italia

Il “GrandTour la vita è adesso” si distingue per la meticolosa selezione dei luoghi, scelti per il loro intrinseco valore artistico, storico e naturale. Il percorso si snoda attraverso quaranta siti dislocati su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di “collegare la vastità e varietà di bellezze del nostro Paese”. Questo viaggio unisce idealmente il sud e il nord, richiamando le antiche tradizioni dei viaggi di formazione e scoperta.

L’apertura sull’isola di Lampedusa e la tappa alla Trentino Music Arena a Trento segnano simbolicamente gli estremi geografici del tour, conferendo al progetto un profondo valore culturale e territoriale.

La tappa di Trento rappresenta un appuntamento cruciale non solo per la presenza dell’artista, ma anche per il coinvolgimento diretto dei giovani musicisti del conservatorio locale e delle istituzioni provinciali. La scelta della Trentino Music Arena tra le quaranta località selezionate sottolinea l’importanza attribuita agli spazi che valorizzano musica e cultura in contesti paesaggistici di rilievo.

Riconoscimenti e l'eredità artistica

Oltre all’aspetto musicale, la presenza di Claudio Baglioni a Trento è stata impreziosita dal conferimento della “Farfalla” del Trentino.

Questo premio, assegnato in occasione della cerimonia in Sala Depero, testimonia l’attenzione delle istituzioni locali verso le eccellenze artistiche nazionali e contribuisce a rafforzare l’immagine della città come luogo di importanti incontri culturali.

Il tour “La vita è adesso” si inserisce nella lunga e illustre carriera dell’artista romano, che ha più volte ricevuto riconoscimenti anche in altre città italiane, come il titolo di “Ambasciatore della bellezza” a Venezia. Le sue iniziative culturali si legano così a una riflessione più ampia sul ruolo della musica come strumento di valorizzazione del patrimonio territoriale e delle nuove generazioni di musicisti.