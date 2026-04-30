Una grande statua in resina, firmata Banksy, è apparsa nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2026 a Waterloo Place, nel cuore di Londra. L'opera, collocata tra monumenti vittoriani dedicati a re Edoardo VII, alla benefattrice Florence Nightingale e al memoriale della guerra di Crimea, è stata confermata dall'enigmatico artista tramite i suoi canali online, segnando il suo primo ritorno sulla scena monumentale dopo mesi di assenza. L'installazione, avvolta nel mistero e con il volto coperto da una bandiera, ha subito attirato l'attenzione pubblica, in attesa di una decisione ufficiale delle autorità sulla sua possibile rimozione.

La scultura raffigura un uomo in abiti moderni, giacca e cravatta, che cammina impettito sventolando una bandiera che gli copre il volto. Questo dettaglio suggerisce un individuo accecato dal proprio patriottismo, con un piede già nel “baratro” oltre il piedistallo. L'allestimento è una chiara presa in giro del retaggio imperiale britannico e un riferimento critico ai contemporanei rigurgiti di nazionalismo o occidentalismo. L'esperto James Peak, creatore del podcast “The Banksy Story” per la BBC, ha sottolineato come “la posizione scelta sia assolutamente un colpo da ko”, una denuncia esplicita della “storia imperialistica della Gran Bretagna, piena di conquiste e rapine frutto di quel nazionalismo estremo che Banksy aborrisce totalmente”.

Il significato di Waterloo Place

La collocazione dell'opera a Waterloo Place non è casuale. Quest'area, edificata all'inizio del diciannovesimo secolo per commemorare le vittorie contro Napoleone, è oggi dominata da statue ufficiali, club esclusivi, edifici governativi e ambasciate. Inserire un'opera satirica e politica in un simile contesto storico-monumentale innesca un confronto diretto tra linguaggio contemporaneo e memoria collettiva, rendendo la scultura un atto provocatorio e visivamente dirompente. Il riferimento visivo a figure di potere con marchi di prestigio amplifica la lettura critica dell'opera: un uomo accecato dal patriottismo non è in grado di percepire il pericolo che lo attende, simboleggiando i rischi dell'estremismo nazionalista.

L'arte politica e il ritorno di Banksy

Banksy è celebre per le sue opere murali clandestine a carattere politico e sociale, spesso realizzate con stencil in luoghi pubblici globali. I suoi temi ricorrenti includono l'anti-imperialismo, l'anti-consumerismo, l'anti-fascismo e l'anti-autoritarismo, evidenziando un percorso artistico radicato in un'attitudine critica verso il potere e il conformismo. La scelta della scultura come mezzo espressivo non è una novità: nel 2004 realizzò “The Drinker”, una statua satirica poi rimossa e rubata. Questa nuova opera prosegue una tradizione che fonde iconografia monumentale e ironia politica, amplificata dall'anonimato dell'artista e dalla modalità clandestina dell'installazione.

L'identità di Banksy rimane un mistero. Sebbene un'inchiesta di Reuters abbia suggerito Robin Gunningham come possibile autore, non vi è stata alcuna conferma ufficiale, e l'artista continua a operare nell'anonimato.