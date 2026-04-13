Barbara Bouchet, ospite a ‘Da noi... a ruota libera’, ha raccontato la sua rinascita artistica. L'attrice è sotto i riflettori grazie a ‘Finale Allegro’, il film di Emanuela Piovano che le è valso il premio come miglior attrice al Bifest di Bari. La sua carriera non si è mai fermata, ma ora ha l’opportunità di interpretare un ruolo femminile autentico, atteso da tempo.

‘Finale Allegro’: la svolta e il ruolo atteso

Nel film, Barbara Bouchet affronta temi intensi come malattia, solitudine e il diritto di scegliere il destino. Questo personaggio rappresenta una vera rinascita per lei, dopo anni in cui si è sentita “ingabbiata nel cinema sexy”.

La scelta di allontanarsi da quei ruoli, cercando interpretazioni più adatte alla sua età, è arrivata a trentanove anni. La lettura del copione di ‘Finale Allegro’ è stata determinante: ha riconosciuto il ruolo perfetto.

Autenticità e ricordi

L’attrice ha ribadito l’importanza di restare fedele a sé stessa, scegliendo di non modificare il proprio aspetto. Ha affermato di accettarsi così com’è, valorizzando esperienza e vissuto. Tra i ricordi più significativi, Bouchet ha menzionato l’amicizia con Sharon Tate e la tragica notizia della sua morte il 9 agosto 1969, che l’ha profondamente colpita. Sull’amore non ha dubbi: “Non sono stufa dell’amore. Fa bene, a ogni età”. Infine, ha offerto una riflessione sull’importanza dell’esperienza: “Il vissuto di una persona anziana è unico.

I giovani cercano tutto su Google e non si confrontano più”.

Barbara Bouchet: carriera e nuova consapevolezza

Barbara Bouchet, attrice tedesca naturalizzata italiana, è nota per la sua lunga carriera nel cinema e nella televisione. Ha esordito negli anni Sessanta, divenendo un volto iconico del cinema italiano. Nel corso degli anni ha saputo reinventarsi, affrontando nuove sfide professionali e personali, fino a ottenere riconoscimenti importanti per ‘Finale Allegro’, che ne conferma talento e versatilità.