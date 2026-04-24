Il 23 aprile 2026, Barcellona e l'intera Catalogna si sono immerse nuovamente nel tradizionale mare di libri e rose per la festa di San Jordi, una ricorrenza che celebra l'amore, la lettura e l'identità catalana. La leggenda narra che dal sangue del drago sconfitto da San Giorgio nacque una rosa, da cui l'usanza di donare una rosa alla persona amata. Questa tradizione si è poi unita alla Giornata del Libro, istituita il 23 aprile in coincidenza con la morte di William Shakespeare e Miguel de Cervantes nel 1616, dando vita a una doppia celebrazione popolare e sentita.

L'edizione di quest'anno ha visto un incremento nel numero di bancarelle e nella superficie dedicata agli eventi, nonostante la rinuncia all'iconica Rambla, chiusa per lavori di ristrutturazione. L'importanza economica e culturale dell'evento è confermata dai dati: nel 2025, l'indotto ha raggiunto circa 26 milioni di euro in una settimana, con 2 milioni di libri venduti e 75.000 titoli disponibili. Per il 2026, si stimano circa 7 milioni di rose acquistate. Parallelamente, il settore editoriale digitale continua a crescere, con un fatturato di circa 130 milioni di euro per gli ebook in lingua spagnola nel 2025. La festa si estende oltre il centro cittadino, con banchi di libri e fiori presenti anche nei quartieri periferici e nei paesi catalani, trasformando i centri storici in vivaci spazi di cultura e socialità.

La festa si estende in tutta la Catalogna

La celebrazione di San Jordi non si limita a Barcellona, ma si diffonde in città e paesi dell'intera Catalogna, coinvolgendo residenti di ogni età. Dalle prime ore del mattino, piazze e vie si sono animate con bancarelle di librerie, fiorai e autori che incontravano i lettori. L'edizione 2026, pur svolgendosi in una giornata lavorativa soleggiata ma ventosa, ha registrato una grande affluenza: dal Passeig de Gràcia, dove gruppi di studenti hanno vissuto lezioni a cielo aperto, fino ai quartieri dove il fermento culturale si è unito a quello popolare. Gli stand di libri, solitamente alla Rambla, sono stati trasferiti in Portal de l'Àngel. Il centro storico ha anche ospitato la protesta dei lavoratori delle Biblioteques de Barcelona, in sciopero per il rinnovo del contratto, che hanno manifestato in particolare nei pressi di Plaza Catalunya.

L'unicità dell'evento è stata sottolineata dal sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, che all'apertura ha dichiarato: «Si tratta di qualcosa di unico che non succede in nessun altro luogo del mondo. E ne siamo orgogliosi». La presenza di turisti, alcuni sorpresi dall'inattesa esplosione di colori e attività nelle strade, evidenzia la crescente risonanza internazionale della manifestazione. La giornata è stata arricchita da incontri tra autori di rilievo e il pubblico, tra cui la giornalista Àngels Barceló e lo scrittore Manuel Vilas. Hanno partecipato anche numerosi librai indipendenti e poeti, come Marçal Font Espí, che ha rimarcato la lunga continuità storica delle fiere del libro in Catalogna.

Significato e impatto della tradizione di San Jordi

La festa di San Jordi affonda le sue radici in una tradizione medievale legata a San Giorgio, simbolo di protezione e rinascita, rappresentato dalla rosa donata come pegno d'amore. Dalla seconda metà del Novecento, questa usanza si è unita alla celebrazione del libro, trasformando il 23 aprile in una giornata dedicata sia ai sentimenti che alla cultura scritta. Oltre all'evidente impatto commerciale, testimoniato dai numeri di vendite di libri e rose, la ricorrenza evidenzia la vitalità del settore editoriale locale e la spinta verso l'editoria digitale. Nonostante la temporanea chiusura della Rambla, un punto focale della festa, la città ha saputo adattarsi, potenziando gli eventi in altre aree centrali e periferiche.

Le fiere del libro, presenti da secoli nel tessuto catalano, confermano quanto questa tradizione sia profondamente sentita da tutti gli attori coinvolti. La giornata di San Jordi si riconferma così un appuntamento culturale primario per la Catalogna, capace di unire residenti, turisti e professionisti in una grande celebrazione collettiva di cultura e identità.