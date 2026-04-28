L'undicesima edizione del Baroque Festival Florence si prepara ad animare Firenze con tredici concerti di musica barocca, in programma dall'1 maggio al 26 giugno 2026. La rassegna, che si svolge in alcuni dei più suggestivi luoghi storici del centro cittadino, è organizzata dalla Konzert Opera Florence, un'associazione no profit da anni impegnata nella valorizzazione del repertorio rinascimentale e barocco. L'evento promette di richiamare l'attenzione per la qualità della sua proposta artistica e per la selezione di interpreti e programmi, inseriti in contesti di grande pregio artistico.

Il festival prenderà il via con una serata inaugurale che vedrà protagonisti il tenore Angelo Goffredi e il musicista Federico Del Sordo. Il loro repertorio spazierà tra le composizioni di Guillaume-Gabriel Nivers, Claudio Monteverdi e Georg Philipp Telemann, figure emblematiche del panorama musicale tra il Seicento e il Settecento. La chiusura della manifestazione è fissata per il 26 giugno, nella suggestiva Sala Capitolare della chiesa di Santa Felicita, con il concerto intitolato “Armonie veneziane: il barocco di Albinoni e Marcello”. Questa esibizione vedrà sul palco Patrizio Focardi al violino, Anna Clemente al clavicembalo e Rebeca Ferri, che si alternerà tra violoncello e flauto dolce.

L'iniziativa ha l'obiettivo non solo di celebrare il repertorio barocco europeo, ma anche di favorire l'incontro e la collaborazione tra giovani musicisti emergenti e professionisti affermati.

Un viaggio musicale tra i tesori storici di Firenze

I tredici appuntamenti del Baroque Festival Florence sono distribuiti in sedi di eccezionale valore artistico, disseminate nel cuore di Firenze. Tra queste, la chiesa di Santa Felicita si conferma uno dei fulcri principali del cartellone, apprezzata anche per l'ottima acustica della sua Sala Capitolare. La selezione di questi luoghi rispecchia la missione dell'associazione organizzatrice: valorizzare il patrimonio architettonico e artistico della città attraverso esperienze musicali di alto livello, creando un dialogo armonioso tra arte visiva e sonora.

Nel corso degli anni, il festival si è distinto per la sua offerta di opere di maestri del barocco come Telemann, Monteverdi e Albinoni. Spesso, le esecuzioni sono realizzate su strumenti storici, seguendo un approccio di significativo rigore filologico. Il coinvolgimento attivo di musicisti appartenenti a diverse generazioni contribuisce a rendere la rassegna un appuntamento fondamentale per la formazione e il rinnovamento del pubblico della musica classica a Firenze, promuovendo un continuo ricambio e interesse.

Konzert Opera Florence: dieci anni di impegno per la musica antica

Fondata dieci anni fa, la Konzert Opera Florence si dedica con continuità alla promozione della musica rinascimentale e barocca, scegliendo come palcoscenico i luoghi più emblematici del patrimonio fiorentino.

L'associazione, oltre all'organizzazione del festival, si impegna nella valorizzazione di repertori storici attraverso una serie di concerti, produzioni originali e iniziative specificamente dedicate al periodo compreso tra il Cinquecento e il Settecento.

Nel tempo, la manifestazione ha saputo consolidare la propria identità, mantenendo una costante attenzione sia all'elevata qualità dell'offerta musicale sia all'inserimento di giovani artisti nel panorama professionale. Il Baroque Festival Florence si configura oggi come uno dei principali eventi dedicati alla musica barocca in Toscana, capace di coniugare con successo la riscoperta di partiture rare e l'inclusione di nuove generazioni di interpreti, assicurando vitalità e prospettiva al genere.