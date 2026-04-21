In occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, Giuseppe Barra, presidente dell'Unione Editori e Librai Cattolici italiani (UELCI), ha lanciato un importante appello. Il suo intervento ha posto l'accento sul ruolo centrale dello smartphone nella quotidianità dei giovani, evidenziando come l'accesso quasi illimitato a contenuti e informazioni possa celare rischi significativi se non accompagnato da un'adeguata istruzione. L'iniziativa ha acceso un dibattito sull'importanza cruciale di un'educazione digitale capace di guidare ragazzi e famiglie verso un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici.

Barra ha ribadito la necessità di investire in una formazione digitale più approfondita, rivolta sia ai giovani che ai loro genitori. Molti adulti, infatti, si trovano impreparati di fronte alle sfide e alle opportunità del mondo digitale. L'auspicio è una stretta collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni per fornire ai ragazzi strumenti critici essenziali. Questi strumenti dovrebbero proteggerli da fenomeni come fake news, disinformazione e usi impropri dei dispositivi. "Lo smartphone – ha dichiarato Barra – è uno strumento potente, va conosciuto e usato con consapevolezza".

L'impegno dell'UELCI per la cultura e la lettura

L'Unione Editori e Librai Cattolici italiani (UELCI), attiva dal 1969, si dedica con costanza alla promozione della lettura, della cultura e della formazione alla cittadinanza, con una particolare attenzione al mondo giovanile.

L'associazione aggrega numerose realtà dell'editoria e della distribuzione libraria, organizzando eventi, incontri e progetti specifici. L'obiettivo è incoraggiare il dialogo intergenerazionale e riaffermare il valore del libro come strumento formativo e di crescita personale.

Negli ultimi anni, l'UELCI ha intensificato il proprio impegno nella sensibilizzazione sui temi della digitalizzazione. Ha sviluppato risorse e promosso incontri volti a favorire un approccio critico verso i nuovi media. Le campagne promosse dall'associazione si rivolgono sia ai minori che agli adulti, sottolineando come la lettura e l'educazione all'informazione siano aspetti fondamentali di fronte all'avanzata della tecnologia nella vita dei giovani.

Scuola e famiglia: la sfida dell'alfabetizzazione digitale

L'intervento di Barra si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione riguardo agli effetti dell'uso non mediato degli smartphone tra le nuove generazioni. Numerosi studi e iniziative, promosse da istituzioni scolastiche e associazioni di settore, evidenziano la necessità impellente di costruire percorsi di alfabetizzazione mediatica. Questi percorsi devono coinvolgere attivamente sia la famiglia che la scuola, con l'obiettivo di sviluppare nei ragazzi competenze che li rendano più autonomi e responsabili nell'utilizzo dei dispositivi digitali. Al contempo, è fondamentale rafforzare il ruolo dell'adulto come punto di riferimento educativo.

Il dibattito avviato dall'UELCI si allinea con altri progetti a livello locale e nazionale, focalizzati sulla prevenzione della dipendenza tecnologica, sulla sicurezza online e sulla valorizzazione dei libri e della lettura quali strumenti di emancipazione. L'approccio suggerito include la creazione di alleanze educative tra genitori, insegnanti, associazioni e istituzioni, per affrontare in modo sinergico e coerente i profondi cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale.