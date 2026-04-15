Beatrice Alemagna si è aggiudicata il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella Categoria Narrazione per immagini con "Sua Altezza Poltiglia. Principessa di fango" (Topipittori). L'annuncio è avvenuto alla Bologna Children’s Book Fair, evento di riferimento per l'editoria per l'infanzia, in corso fino al 16 aprile. Il Comitato scientifico, composto da Anna Castagnoli, Diletta Colombo ed Emilio Varrà, ha scelto l'opera tra tre finalisti su 49 titoli candidati.

Per la prima volta, la fiera ha ospitato anche l'assegnazione del Premio al Libro d’Esordio, giunto alla sesta edizione.

Il riconoscimento è andato allo scrittore francese Antonio Carmona per il romanzo di formazione "Non si dice sayonara" (Emons Edizioni), tradotto da Mirta Cimmino, nella categoria 11+. I comitati scientifici delle categorie 6+, 8+ e 11+ hanno annunciato i vincitori il 15 aprile, alla presenza di autori ed editori del settore.

Le motivazioni dei premi

L'opera "Sua Altezza Poltiglia" di Beatrice Alemagna è stata elogiata per la sua "maturità espressiva". Alemagna, una delle più popolari illustratrici contemporanee con oltre trenta libri all'attivo, riprende la poetica del ‘dentro’ e ‘fuori’, già presente in "Un grande giorno di niente". Il libro esplora la complessità emotiva e il mondo interiore in relazione con la natura.

La motivazione evidenzia come le sue storie permettano ai lettori di "identificarsi immediatamente con i personaggi", scoprendo "un mondo più grande da attraversare con tutti i sensi, dove ritrovare il respiro e uscirne trasformati". L'opera è stata descritta come “un po’ salto di Alice e un po’ discesa agli inferi di Dante”, con un “finale luminoso come il cielo d’inverno”.

Per il Premio al Libro d’Esordio 11+, "Non si dice sayonara" di Antonio Carmona è stato selezionato per la sua capacità di trattare il tema del lutto attraverso la storia di Elise, che affronta la perdita della madre e le regole imposte dal padre. La motivazione ha sottolineato lo stile narrativo "gioioso, buffo, traboccante di fantasia e di vita" e la vivacità dei personaggi secondari.

Riconoscimento e panorama editoriale

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, alla sua undicesima edizione, include per il quinto anno la categoria Narrazione per immagini alla Bologna Children’s Book Fair. Questa sezione mira a rafforzare il dialogo tra il premio letterario e la fiera, riconoscendo le eccellenze negli albi illustrati. Il premio è attribuito all'autore e, se diverso, all'illustratore. Sono state inoltre presentate le selezioni nelle fasce di età 6+, 8+ e 11+, a conferma della qualità e varietà dell'editoria per ragazzi.

Tra gli altri finalisti della categoria Narrazione per immagini figurano "The Owl Witch" di Nicolas Digard e Myriam Dahman (Gallucci editore) e "Life (As We Know It)" di Ziggy Hanaor (Quinto Quarto).

Per il Premio al Libro d’Esordio, sono stati menzionati "Il grande viaggio di Larry" di Leonardo Ligustri e "The Best Thing About Kerstin" di Helena Hedlund.

Beatrice Alemagna: carriera e impatto

Nata nel 1973, Beatrice Alemagna è una figura di spicco internazionale nel settore del libro illustrato, con oltre trenta opere pubblicate. I suoi libri sono tradotti e distribuiti globalmente, ricevendo numerosi riconoscimenti. Il suo stile è distintivo, con attenzione alle emozioni infantili, alla crescita e al dialogo tra mondi interiori ed esteriori. Questo premio ne consolida il ruolo di riferimento per giovani lettori e illustratori, e per la Bologna Children’s Book Fair rafforza il suo ruolo centrale nello sviluppo della letteratura per ragazzi e nella valorizzazione delle migliori produzioni contemporanee.