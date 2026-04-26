La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato la cessazione di tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. La decisione, comunicata il 26 aprile 2026 dal sovrintendente Nicola Colabianchi, segna una rottura definitiva tra l'istituzione lirica e la maestra.

La motivazione risiede nelle «reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche» rilasciate dalla direttrice, giudicate «offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra». Tali affermazioni, non condivise «né nel merito né nei giudizi espressi» dalla Fondazione, sono state ritenute incompatibili con i principi dell’istituzione e con il rispetto dovuto ai professori d’orchestra.

Questa decisione giunge al culmine di settimane di tensioni e polemiche che avevano coinvolto la direttrice e i lavoratori del teatro veneziano, evidenziando la centralità della tutela dell'immagine, dei valori e della professionalità dell’orchestra della Fenice.

Il prestigio e i valori del Teatro La Fenice

Il Teatro La Fenice è un'istituzione lirica di prestigio mondiale, punto di riferimento per la cultura veneziana e italiana. Riconosciuto per l'eccellenza delle sue produzioni e l'ospitalità di direttori e solisti di fama internazionale, il teatro tutela la professionalità dei suoi orchestrali e l’adesione ai valori tradizionali, pilastri fondamentali della sua filosofia.

Le implicazioni della vicenda nel contesto culturale

L’episodio che ha portato all’interruzione delle collaborazioni tra la Fondazione e Beatrice Venezi testimonia l'attenzione con cui le istituzioni culturali vigilano sui comportamenti pubblici degli artisti. La Fondazione ribadisce la volontà di mantenere saldi i propri principi fondativi e salvaguardare la dignità dei professori d’orchestra. La vicenda assume un rilievo che va oltre il mero ambito musicale, ponendo il tema della responsabilità pubblica dei direttori artistici e della protezione delle realtà collettive da affermazioni ritenute non appropriate. Il Teatro La Fenice, con la sua storia e il suo prestigio, conferma il proprio impegno nel preservare rispetto ed eccellenza artistica, elementi imprescindibili per la continuità della sua tradizione culturale.