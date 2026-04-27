Beatrice Venezi ha rotto il silenzio in merito alla decisione del Teatro La Fenice di interrompere ogni futura collaborazione. La direttrice d'orchestra, la cui nomina a direttrice musicale era prevista a partire dal 1° ottobre 2026, ha denunciato di essere stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi. Venezi ha inoltre affermato di non aver mai mancato di rispetto ai lavoratori di nessun teatro e ha richiesto chiarimenti urgenti in merito alla risoluzione del contratto da parte dell'istituzione veneziana.

Le accuse di Venezi: bullismo e diffamazione

In una nota, Beatrice Venezi ha dettagliato una presunta campagna di diffamazione e calunnia subita negli ultimi otto mesi da parte dei lavoratori de La Fenice. Secondo la sua versione, tali azioni, diffuse su social e media, avrebbero avuto lo scopo di danneggiare la sua immagine professionale e la sua carriera, con un impatto significativo sulla sua reputazione. La direttrice ha anche ribadito che le sue precedenti dichiarazioni al quotidiano argentino "La Nacion", nelle quali aveva sollevato l'accusa di nepotismo all'interno dell'orchestra, sarebbero state travisate e strumentalizzate, non rispettando il contesto originale dell'intervista e il suo significato intrinseco.

Le motivazioni del Teatro La Fenice e le reazioni

La decisione del Teatro La Fenice di interrompere la collaborazione con Beatrice Venezi è maturata dopo mesi di proteste da parte di musicisti e personale del teatro, i quali avevano espresso profonde preoccupazioni sulla trasparenza della nomina e sull'esperienza della direttrice. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha motivato la scelta con le dichiarazioni pubbliche di Venezi, ritenute offensive e dannose per il teatro e l'orchestra, sottolineando la gravità di tali affermazioni. La notizia della risoluzione del contratto è stata accolta con favore dai sindacati interni, che hanno evidenziato la necessità di tutelare la dignità del lavoro all'interno dell'istituzione, considerandola un passo fondamentale per il rispetto reciproco.

Venezi, dal canto suo, ha affermato che la sua esperienza rappresenta le difficoltà di una giovane donna che si è affermata nel mondo della musica e che, a suo dire, questo non sarebbe stato gradito da alcuni ambienti, percependo una resistenza alla sua ascesa professionale.

Profilo di Beatrice Venezi

Beatrice Venezi, nata nel 1986, è una direttrice d'orchestra italiana con un curriculum che include ruoli di rilievo in istituzioni musicali come la Nuova Orchestra Scarlatti Young e l'Orchestra della Toscana. Ha diretto orchestre sia in Italia che a livello internazionale, con esperienze in paesi come Armenia, Uruguay e Argentina. Venezi ha inoltre ricoperto l'incarico di consulente del Ministero della Cultura a seguito dell'insediamento del governo Meloni.