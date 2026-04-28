La rottura tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice potrebbe trasformarsi in un vero contenzioso legale, toccando diversi ambiti: diritto del lavoro, tutela dell’immagine professionale e validità contrattuale. Proprio su quest’ultimo aspetto emergerebbe un nodo cruciale: il precontratto sarebbe stato firmato dalla direttrice d’orchestra, ma non controfirmato dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Venezi, che avrebbe dovuto assumere il ruolo di direttrice musicale dal 1° ottobre, si starebbe rivolgendo a un team di legali specializzati per valutare come impugnare la risoluzione del rapporto e agire contro la Fondazione lirico-sinfonica veneziana.

Secondo la direttrice, la decisione di interrompere unilateralmente il rapporto sarebbe priva di motivazioni e avrebbe danneggiato la sua immagine pubblica e la sua professionalità. Da qui la scelta di affidarsi a un’assistenza legale ampia, che coinvolgerebbe non solo il diritto del lavoro ma anche profili civili e penali. Non si esclude inoltre che l’azione possa estendersi a soggetti che, attraverso i media, avrebbero diffuso dichiarazioni ritenute offensive, false o diffamatorie, distinguendole dalle legittime critiche.

Da Buenos Aires, dove Venezi si trova per dirigere Pagliacci e Cavalleria Rusticana al Teatro Colón, filtra comunque una certa tranquillità: la direttrice si starebbe preparando a rispondere pubblicamente e in modo dettagliato su tutta la vicenda.

Il punto centrale dello scontro riguarda la natura dell’accordo tra le parti. Venezi parla di un vero e proprio licenziamento e chiede chiarimenti sulle motivazioni, mentre la Fondazione sostiene che esistesse solo un precontratto privo di valore giuridico proprio per l’assenza della controfirma del sovrintendente. Il contratto, che prevedeva l’incarico a partire dal 1° ottobre 2026 per quattro anni, risulterebbe infatti sottoscritto unicamente dalla direttrice.

La comunicazione formale della risoluzione è stata inviata il 23 aprile a Lugano, città in cui l’artista ha la residenza fiscale. Un dettaglio che potrebbe avere un peso anche sul piano della giurisdizione e delle competenze territoriali, qualora la vicenda arrivasse in tribunale.

Nel merito, Venezi contesta non solo la decisione ma anche il contesto in cui sarebbe maturata, parlando di una campagna di diffamazione e delegittimazione subita negli ultimi mesi. Accuse rilevanti, che chiamano in causa possibili ipotesi di calunnia e danno reputazionale e che potrebbero ampliare il contenzioso ben oltre la sola questione contrattuale