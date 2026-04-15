La terza edizione di Beats of Pompeii (B.O.P.), rassegna musicale all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei (24 giugno-27 luglio 2026), si apre con Of Monsters and Men. Il festival unisce musica, storia, turismo e arte, affermandosi come evento cross-genere d'eccellenza.

Il programma concerti include: Of Monsters and Men (24 giugno, ore 21), The Beat (2 luglio), Riccardo Cocciante (4 luglio), Pat Metheny (6 luglio), Opeth (10 luglio, sold out), Coez (11 luglio), Vinicio Capossela (13 luglio), Tropico (16 e 17 luglio, 16 sold out), Riccardo Muti (18 luglio), Claudio Baglioni (20 e 21 luglio), Marcus Miller con Bill Evans e Mike Stern (22 luglio), Charlie Puth (24 luglio), Marillion (25 e 26 luglio, esauriti) e Savatage con orchestra (27 luglio).

Il concerto di Hauser (31 luglio) è cancellato per motivi di salute.

Una manifestazione coinvolgente tra archeologia e musica contemporanea

B.O.P. - Beats of Pompeii è promosso da Ministero Cultura e Parco Archeologico di Pompei, con collaborazione di Comune Pompei e Regione Campania. Direzione artistica: Giuseppe Gomez. Organizzazione: Blackstar Entertainment e Fast Forward.

L'evento nell'Anfiteatro degli Scavi, simbolo del sito archeologico, offre un'esperienza unica tra antichità e contemporaneità. Il ritorno in Italia degli Of Monsters and Men, band indie-folk globale, dopo sei anni, è un momento clou. Il pubblico ascolterà dal vivo le nuove canzoni dall'album “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”.

L’Anfiteatro di Pompei: storia e rilancio culturale

L'Anfiteatro degli Scavi di Pompei (80 a.C., tra i più antichi del mondo romano) si trova nel Parco Archeologico, uno dei siti più visitati (oltre 3 milioni ingressi annui). Questo scenario valorizza la musica dal vivo, rafforzando il legame tra patrimonio archeologico e creatività, promuovendo Pompei come destinazione culturale d'eccellenza.

Il festival B.O.P. si inserisce nelle iniziative del Parco Archeologico per attrarre pubblico eterogeneo e consolidare la reputazione internazionale del sito. L'integrazione musica-archeologia crea un dialogo unico tra passato e presente. Biglietti su Ticketone e Ticketmaster. Info e infopoint dedicati agli Scavi dal Parco Archeologico di Pompei.