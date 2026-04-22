Ben Pastor, pseudonimo di Maria Verbena Volpi, è la vincitrice del Premio Attilio Veraldi 2026, riconoscimento alla carriera per gli scrittori crime e noir. Giunto alla nona edizione, è il primo tributo italiano al genere. La cerimonia di consegna si terrà l’8 maggio a Salerno, presso la sala conferenze del Circolo Canottieri Irno, durante la serata inaugurale della dodicesima edizione del SalerNoir Festival.

Il Premio Attilio Veraldi, organizzato nell'ambito del SalerNoir Festival le notti di Barliario, è dedicato alla memoria di Attilio Veraldi, scrittore e traduttore napoletano, padre del noir mediterraneo.

La motivazione del riconoscimento a Ben Pastor sottolinea: "Nei suoi gialli raffinati, Pastor ricostruisce il passato attraverso vicende e personaggi che rappresentano la complessità della Storia e l’eterno conflitto tra il bene e il male, senza sconti ai vincitori e con una profonda e dolente pietas per i vinti".

Ben Pastor: accademia e giallo storico

La carriera di Ben Pastor, nata a Roma, intreccia letteratura crime e attività accademica. Dopo gli studi in Italia, si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha insegnato Scienze Sociali in diverse università americane, coltivando parallelamente la scrittura creativa. Fin dagli esordi, ha pubblicato decine di racconti su riviste specializzate nel crime, tra cui 'Alfred Hitchcock's Magazine', 'The Strand Magazine' ed 'Ellery Queen's Mystery Magazine'.

Il suo costante contributo al giallo storico le ha permesso di costruire unareputazione autorevole e un ampio seguito di lettori.

La sua opera si distingue per la precisione storica e l’attenzione ai conflitti morali che permeano la Storia, aspetti evidenziati dalla motivazione e dalla stima acquisita nelle pubblicazioni di settore. Il Premio Attilio Veraldi riconosce una carriera dedicata al racconto delle ambiguità storiche e umane.

SalerNoir Festival: riferimento per il noir italiano

L’assegnazione del Premio Attilio Veraldi si inserisce nella cornice prestigiosa di Salerno e del SalerNoir Festival, rassegna per valorizzare il noir. Il premio è stato istituito per onorare la figura di Attilio Veraldi, autore fondamentale per il giallo italiano e riferimento per scrittori che, dal Sud, hanno innovato il genere.

Il Circolo Canottieri Irno, sede dell’evento, è un luogo centrale della vita culturale. Il SalerNoir Festival si conferma un punto di incontro per i grandi nomi del genere, offrendo una panoramica sulle evoluzioni contemporanee del noir e della letteratura crime in Italia.