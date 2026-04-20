Arriva in Italia Resurrection, il nuovo film visionario del regista cinese Bi Gan, in programma al Cinema Lumière di Bologna da giovedì 23 aprile. L'opera, vincitrice del Premio speciale della giuria a Cannes 2025 e presentata fuori concorso al 43º Torino Film Festival, è distribuita da I Wonder Pictures. La serata inaugurale, alle 21, sarà introdotta dal critico cinematografico Roy Menarini.

Bi Gan mira a far vivere allo spettatore l'esperienza di attraversare un secolo di cinema, riportandone in vita la bellezza. Resurrection è un viaggio ipnotico tra fantascienza, memoria e poesia visiva, una dichiarazione d'amore alla storia del cinema.

La trama vede una società dove l'immortalità ha sacrificato la capacità di sognare: un giovane sognatore intraprende un'odissea, seguito da una ragazza in cerca di verità.

Un'opera-mondo tra immaginazione e storia

Definito un'«opera-mondo», Bi Gan in Resurrection esplora un secolo di cinema, storia cinese e illusioni. Centrali sono i "Deliranti", individui che conservano l'immaginazione. Una donna resuscita uno di loro, il cui petto cela un proiettore che ricrea due ore di vita futura, equivalenti a un secolo di illusioni. Attraverso tableaux onirici, il film omaggia e reinterpreta diverse correnti visive. Un episodio centrale mostra un truffatore e una bambina che simulano poteri olfattivi, metafora della capacità del cinema di ingannare e rendere verosimile l'illusione.

Stile e visione: la sospensione dell'incredulità

La struttura di Resurrection è non convenzionale: Bi Gan predilige un flusso sensoriale e visionario, senza narrazione classica. Visioni e allucinazioni si intrecciano, esplorando la relazione tra creatore e osservatore e ponendo la sospensione dell'incredulità come elemento vitale per il cinema. Il culmine narrativo è un capitolo ambientato la notte di Capodanno, realizzato in un unico, ipnotico piano-sequenza. Fonde linguaggio contemporaneo e omaggi ai primordi, con richiami a classici del cinema. L'opera suggerisce che il cinema può sopravvivere «se accettiamo di essere stati ‘cadaveri nella Storia’ e risorgere illudendoci con nuove immagini».

Con Resurrection, Bi Gan (classe 1989) si conferma voce originale e innovativa del cinema contemporaneo. Il suo stile combina sperimentazione linguistica, attenzione sensoriale e indagine sulla memoria collettiva. Un'esperienza immersiva che affascina esperti di storia del cinema e chi cerca nuove emozioni visive.