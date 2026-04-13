Il 17 aprile segna un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana: Biagio Antonacci torna con il suo nuovo singolo inedito, intitolato "You & Me". Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, rappresentando il primo, significativo passo verso la pubblicazione di un atteso nuovo album dell'artista.

"You & Me" si preannuncia come un'intensa riflessione, un vero e proprio dialogo interiore ed esterno. Antonacci stesso lo descrive come un'esplorazione dell'equilibrio tra i doveri quotidiani e la ricerca della felicità personale, sottolineando l'importanza di trovare uno spazio intimo per amare senza sacrificare la propria quotidianità.

Questo messaggio è stato anticipato dall'artista sui suoi canali social, dove ha condiviso parole evocative: "Due mondi, un solo respiro. Il sogno è comune. Il percorso ci prova." Il pezzo si inserisce perfettamente nella cifra emotiva che da sempre contraddistingue la produzione del cantautore, invitando il pubblico a raccontarsi e a riconoscersi nelle dinamiche delle relazioni umane e nei nuovi inizi.

Il Tour "Unplugged 2026": Emozioni Nelle Arene Storiche

Il nuovo singolo "You & Me" sarà uno dei momenti salienti della scaletta di "Unplugged 2026", il prossimo e attesissimo tour di Biagio Antonacci. La tournée si articolerà in ben quaranta concerti, ospitati in quattro delle più suggestive e storiche arene d'Italia, promettendo un'esperienza musicale unica e irripetibile.

Gli appuntamenti previsti sono: il Teatro Greco di Tindari a Patti, dal 3 al 18 luglio; l'Anfiteatro Romano di Lucera, dal 21 luglio al 2 agosto; l'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, tra il 4 e il 16 settembre; e infine il maestoso Teatro Grande di Pompei, in programma dal 22 settembre al 4 ottobre. Questa serie di concerti offrirà al pubblico la possibilità di assistere a una versione live inedita dell'artista, accompagnato sul palco dai suoi fedeli musicisti e da un raffinato quartetto d'archi, garantendo un'immersione sonora originale e profondamente intensa.

Per celebrare l'uscita di "You & Me" e rafforzare il legame con i suoi fan, Biagio Antonacci ha lanciato un esclusivo contest.

Coloro che pre-salveranno il brano e condivideranno la propria interpretazione creativa della canzone avranno l'opportunità di vincere due biglietti per una delle tappe del tour "Unplugged 2026", un'occasione preziosa per vivere da vicino l'emozione della sua musica dal vivo.

Biagio Antonacci: Un Percorso Artistico Tra Introspezione e Live Acustico

Considerato uno dei cantautori più iconici e rappresentativi del panorama musicale italiano, Biagio Antonacci ha saputo, dagli anni Novanta ad oggi, conquistare un vasto pubblico attraverso generi e sonorità sempre attuali. La sua scrittura, caratterizzata da un approccio profondamente personale e intimista, ha dato vita a numerosi successi discografici e a dischi di platino, consolidando la sua posizione nel cuore degli ascoltatori.

Il forte legame con la dimensione live è un tratto distintivo della carriera di Antonacci. Anche per il 2026, la scelta di una tournée che valorizza l'acustica e la potenza espressiva di location storiche si conferma una costante dei suoi ultimi anni di attività. Ambienti come l'Anfiteatro Romano di Lucera e il Teatro Grande di Pompei non sono solo scenari, ma veri e propri coprotagonisti che amplificano l'esperienza musicale, offrendo al pubblico un connubio indissolubile tra la bellezza monumentale dei luoghi e l'intensità delle sue performance.

Con l'uscita di "You & Me" e l'imminente tour "Unplugged 2026", Biagio Antonacci riafferma la sua profonda attenzione alle relazioni umane e all'introspezione.

L'artista offre al suo pubblico non solo un nuovo brano, ma una narrazione autentica e personale in cui molti potranno ritrovarsi. Questa nuova fase discografica e concertistica è destinata ad animare l'estate musicale italiana tra luglio e ottobre, riconfermando Biagio Antonacci come uno degli interpreti più coerenti, poetici e amati della scena pop nazionale.