Il Padiglione Grenada partecipa alla Biennale Internazionale d'Arte 2026 a Venezia con il progetto espositivo “The Poetics of Correspondence – La poetica della Corrispondenza”. L'iniziativa, curata da Daniele Radini Tedeschi e Susan Mains, si inaugura l'8 maggio alle 16.30 presso lo Spazio Berlendis. Il Padiglione promuove l'arte come strumento "curativo" per superare i mali del mondo attraverso il dialogo tra culture, isole e memorie, riflettendo gli influssi multietnici dei Caraibi.

L'etica dell'attenzione e la coscienza planetaria

La mostra “La poetica della corrispondenza” presenta opere che incarnano una profonda etica dell’attenzione.

Le creazioni sussurrano e trasportano, creando un coro tra artisti e ambienti, unendo passato e futuri possibili. Il tema generale della Biennale 2026, "In Minor Keys", valorizza le tonalità minori di relazione, intimità e resistenza, evidenziando la forza delle voci più basse.

Daniele Radini Tedeschi fonda il progetto su "Poesia" e "Corrispondenza", concetti chiave per superare solitudine e confini etnici. Il Padiglione Grenada promuove una "coscienza planetaria", credendo nel ruolo sociale dell'arte come "co-divenire" (Tim Ingold). La selezione di artisti evidenzia come attenzione e cura possano rigenerare una "etica della responsabilità", recuperando il rapporto con la Natura.

"Waves of Ash" e le nuove prospettive

La Biennale Arte di Venezia include anche "Waves of Ash" di Tsedaye Makonnen e Jermay Michael Gabriel. Presentato ai Giardini della Marinaressa dal 5 al 9 maggio nel programma "1922 Revisited", l'opera esplora la memoria diasporica, le migrazioni e le identità culturali. L'installazione, con legno bruciato, tessuti e oggetti dalla laguna, è una struttura conica che solleva interrogativi sulla trasmissione delle storie. La performance colloca la laguna come sito liminale di passaggio e memoria stratificata, esplorando le storie dei popoli neri, africani e afro-discendenti, plasmate da migrazioni e narrazioni soppresse, e ponendo la questione se la storia debba essere distrutta, preservata o reinterpretata criticamente.

Il programma "1922 Revisited" è organizzato dalla Third Space Art Foundation con l'African Art in Venice Forum (AAVF) e l'European Cultural Centre (ECC-Italy). La presenza del Padiglione Grenada e progetti come "Waves of Ash" arricchiscono la Biennale.