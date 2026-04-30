La 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia ha introdotto una novità significativa: la creazione dei “Leoni dei Visitatori”, premi che saranno assegnati direttamente dal pubblico. Questa decisione è giunta dopo le dimissioni in blocco della Giuria Internazionale, comunicate pochi giorni prima dell’apertura prevista per il 9 maggio. I due nuovi Leoni premieranno il miglior partecipante della 61ª Esposizione e la migliore Partecipazione Nazionale. Un aspetto cruciale è che tutte le partecipazioni nazionali, incluse quelle di Russia e Israele, concorreranno ai premi, in linea con la lista ufficiale degli espositori.

La cerimonia di premiazione, inizialmente fissata per il 9 maggio, è stata posticipata a domenica 22 novembre, giorno di chiusura della mostra. Questo riassetto organizzativo segue un periodo di tensioni interne ed esterne per l’istituzione veneziana. Nei giorni precedenti, il Ministero della Cultura aveva condotto ispezioni a Ca’ Giustinian, sede amministrativa della Biennale, acquisendo documentazione relativa alla gestione dell’edizione 2026.

Le dimissioni della Giuria e la nuova direzione

La Giuria Internazionale, composta dalla presidente Solange Farkas e dai membri Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi, ha rassegnato le dimissioni a causa delle controversie sull’ammissione e l’esclusione di alcuni padiglioni nazionali.

In precedenza, la Giuria aveva optato per l’esclusione dai premi dei padiglioni di Russia e Israele, motivando la scelta con il fatto che i rispettivi Paesi sono guidati da leader “accusati di crimini contro l’umanità”. Lo scontro istituzionale con il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e l’intervento ispettivo del Ministero, guidato da Alessandro Giuli, hanno indotto la Biennale a modificare il regolamento, promuovendo un principio di inclusione e parità di trattamento per tutti i padiglioni nazionali.

I “Leoni dei Visitatori” saranno assegnati tramite il voto del pubblico. Potranno votare esclusivamente i titolari di un biglietto che attesti la visita ad entrambe le sedi espositive.

Il sistema di voto sarà convalidato dal tracciamento elettronico della biglietteria, garantendo che solo chi avrà effettivamente percorso l’intero itinerario possa esprimere la propria preferenza. Inoltre, i collettivi di artisti saranno considerati come partecipanti singoli ai fini della votazione.

La Biennale di Venezia e il suo ruolo evolutivo

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è riconosciuta come una delle istituzioni artistiche più longeve e prestigiose a livello internazionale. Nel corso di oltre un secolo, ha rappresentato un osservatorio privilegiato sull’arte contemporanea mondiale, anticipando spesso nuove tendenze e facilitando il confronto culturale. L’Esposizione Internazionale si svolge principalmente ai Giardini e all’Arsenale, con una partecipazione crescente di padiglioni nazionali e un pubblico internazionale in costante aumento.

Con la decisione del 2026 di affidare i premi alla valutazione dei visitatori, la Biennale riafferma la centralità del pubblico e la sua capacità di adattarsi di fronte a crisi istituzionali e dinamiche geopolitiche. La presenza di Russia e Israele tra i concorrenti è stata evidenziata come un esempio di inclusione, riflettendo la volontà dell’istituzione di mantenere un dialogo aperto con tutti i protagonisti della scena artistica globale.