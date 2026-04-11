La Commissione europea ha avviato la procedura per il congelamento o la revoca dei fondi destinati alla Biennale di Venezia. La decisione è scaturita dalla scelta dell'istituzione di consentire la riapertura del padiglione russo, chiuso dal 2022 in seguito all'invasione dell'Ucraina. La comunicazione ufficiale è stata inviata a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura, organismo della Commissione europea.

L'ultimatum europeo concede alla Biennale trenta giorni per chiarire la propria posizione o per rivedere la sua scelta.

In caso contrario, la sovvenzione europea di due milioni di euro, prevista per il triennio 2025-2028, sarà revocata. Questa misura evidenzia le profonde implicazioni politiche e culturali che il conflitto in Ucraina genera nel mondo delle istituzioni creative internazionali.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha duramente criticato la decisione europea, definendola un “volgare ricatto”. Secondo Salvini, la burocrazia europea minaccia uno degli enti culturali “più importanti e liberi del mondo” per aver “osato invitare gli artisti russi”. Ha aggiunto che, in un contesto di crisi globale, è “veramente imbarazzante” che Bruxelles si concentri su tali minacce alle istituzioni culturali italiane.

Anche Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, è intervenuto. Pur ribadendo la condanna inequivocabile dell’invasione russa e la chiara distinzione tra aggressore e aggredito, Zaia ha evidenziato come la Biennale possa rappresentare una “grande occasione per parlare di pace” e veicolare un “messaggio forte, universale” attraverso l'arte e la cultura. Ha espresso solidarietà al presidente Buttafuoco, riconoscendo il valore poliedrico della Biennale. Zaia ha concluso auspicando che le “pressioni” europee non si trasformino in un “terremoto”, ma rimangano “semplici scosse di assestamento”, ribadendo che nessuno intende “santificare o normalizzare la posizione russa”.

La Biennale di Venezia: crocevia tra arte e geopolitica

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è tra le rassegne culturali più antiche e prestigiose a livello globale, punto di riferimento per l'arte contemporanea, l'architettura, la danza, il cinema, la musica e il teatro. I suoi padiglioni nazionali hanno ospitato espressioni artistiche da ogni continente, promuovendo spesso un dialogo su temi cruciali del presente. La potenziale riapertura del padiglione russo, precedentemente interdetto contro l'aggressione, ha riacceso il dibattito sul ruolo politico delle manifestazioni culturali e sulla loro capacità di promuovere diritti, dialogo e responsabilità globale.

I finanziamenti europei alla Biennale rientrano in un quadro più ampio di progetti dell'Unione Europea volti a rafforzare la cooperazione culturale e la libera circolazione delle idee.

La minaccia di revoca di tali fondi, come indicato nella lettera della Commissione, potrebbe avere un impatto significativo sulla programmazione e sulle attività future dell'istituzione veneziana, mettendo in discussione la sua autonomia artistica.

Contesto e prospettive: il dibattito su arte e libertà

L'attuale controversia si inserisce nel più ampio contesto delle tensioni geopolitiche scaturite dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Da allora, molte istituzioni culturali hanno adottato posizioni chiare, sospendendo collaborazioni con enti russi e allineando i propri programmi alle politiche di sanzioni. La Biennale di Venezia, storicamente un luogo di confronto diplomatico, si trova ora al centro di un complesso dibattito che vede contrapporsi l'autonomia artistica, la responsabilità politica e la difesa della libertà culturale.

La leadership della Biennale, sotto la guida di Pietrangelo Buttafuoco, si trova di fronte a una decisione cruciale. Da un lato, l'Unione Europea insiste sul rispetto delle direttive comunitarie e dei principi di sanzione; dall'altro, il mondo istituzionale italiano, pur con diverse sfumature, sottolinea il valore universale dell'arte come spazio di dialogo e inclusione. Resta da osservare come la questione si evolverà nei trenta giorni a disposizione, tra la necessità di fornire chiarimenti e la difesa dei principi di apertura che da sempre contraddistinguono la Biennale di Venezia.