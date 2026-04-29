Matthieu Blazy, il nuovo direttore creativo di Chanel, ha debuttato con la sua prima collezione Chanel Cruise a Biarritz. Questa località è profondamente legata alle origini della maison: qui, Gabrielle Chanel aprì la sua casa di moda e lanciò le sue prime collezioni, fondendo eleganza e innovazione in un contesto che univa natura e vita moderna.

Il ritorno a Biarritz ha un forte valore simbolico, essendo stata il palcoscenico della rivoluzione stilistica di Chanel. Fu qui che la creatrice emancipò le donne dai vincoli delle convenzioni, introducendo linee pratiche e abiti adatti alla vita all’aria aperta, vicina al mare e agli elementi naturali.

L'introduzione di capi in jersey e l'abbigliamento sportivo segnarono allora una rottura, che oggi Blazy omaggia reinterpretando la collezione con un approccio giocoso e contemporaneo. La sfilata celebra la costa basca attraverso creazioni che uniscono abbigliamento da lavoro, elementi folk e sartorialità sofisticata.

Biarritz: origine e ispirazione per la collezione Chanel Cruise

La scelta di Biarritz per la sfilata Chanel Cruise firmata Blazy non è casuale. Oltre un secolo fa, questa città sulla costa atlantica francese ospitò una fase cruciale nell’ascesa della maison. Nel 1915, Gabrielle Chanel avviò qui la produzione dei primi capi di alta moda, traendo ispirazione dallo stile di vita marinaro e vacanziero, in netto contrasto con la formalità parigina.

Una boutique nei pressi della spiaggia a Biarritz permise a Chanel di osservare come le donne vivevano il tempo libero, adattando i suoi capi alla praticità richiesta dal clima e dalla luce della costa, creando abiti pensati per essere indossati con disinvoltura tra mare, sole e vento.

Nella nuova collezione, Blazy riprende questa ideologia fondativa attraverso capi e accessori che interpretano la funzionalità e l’effervescenza della Riviera basca. Le righe basche diventano un elemento conduttore, mentre il piacere essenziale di vestirsi e svestirsi è evocato da completi in foulard di seta, gonne svolazzanti in rafia e tessuti che richiamano gli elementi naturali della regione: sete fluide, tweed elastici, maglie ricamate e paillettes che ricordano le squame di pesce, fino ai costumi da bagno, simbolo di libertà e comfort.

I codici Chanel e la reinterpretazione di Blazy

Nella collezione Chanel Cruise, Blazy fonde elementi del guardaroba francese – dall’abbigliamento da lavoro al casual – con dettagli sofisticati. Le uniformi dei marinai si alternano agli abiti da sera, i confini tra l’abito da salotto e quello da spiaggia si sfumano, e il comfort si intreccia alla raffinatezza. Uno dei simboli distintivi, la doppia C, appare con un ruolo architettonico, riprendendo la firma creativa di Gabrielle Chanel degli anni Trenta, ma con un intento lontano dalla mera decorazione.

Gli accessori sono pensati per accompagnare il viaggio: dalle borse a valigetta ai borsoni da spiaggia a righe, fino a modelli impermeabili, inclusi curiosi portapali.

Le scarpe spaziano dagli eleganti tacchi Art Déco ai sandali minimalisti. Anche i gioielli omaggiano l’architettura Art Déco di Biarritz e la sua vita acquatica, con orecchini a conchiglia e l’iconica perla Chanel. La sfilata, allestita in un salone a specchi che si affaccia direttamente sull’oceano, esalta il legame tra luogo, tradizione e innovazione che ha reso Chanel un nome unico nel panorama della moda internazionale.