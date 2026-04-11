I Blue sono tornati con Flowers, si tratta del nuovo singolo interpretato dalla boyband e scritto da Robbie Williams.

Blue tornano alla musica con un nuovo singolo scritto da Robbie Williams

Robbie Williams ha scritto per i Blue Flowers, una nuova ballad che si impone come una nuova possibile hit interpretata dai quattro cantanti britannici Duncan James, Simon Webber, Antony Costa e Lee Ryan.

Dopo aver pubblicato il disco Reflections (arrivato alla seconda posizione della UK Albums Chart e alla prima della classifica scozzese) i Blue sono tornati in studio per la registrazione del nuovo singolo, un brano che sin dal primo ascolto sta ottenendo importanti consensi da parte del fandom dei quattro cantanti.

La band si prepara per il grande evento live

La nuova canzone é stata rilasciata dai Blue per la celebrazione dell'Anniversary Tour, che toccherà anche l'Italia nella prossima estate 2026 con tappe a Piacenza al Palazzo Farnese, a Villafranca di Verona a Castello Scaligero e a Sordevolo all’Anfiteatro Giovanni Paolo II.

Nel frattempo, intanto, il membro dei Blue Antony Cota ha svelato un retroscena della collaborazione con Robbie Williams, secondo cui sarebbe stato quest'ultimo a proporre ai Blue di collaborare, ed é stato per il gruppo un onore ricevere il regalo in musica da parte del celebre cantautore britannico ed ex leader dei Take That.

La registrazione del pezzo non é recente ma i Blue hanno ritenuto che Flowers fosse la canzone giusta da proporre per la celebrazione dei venticinque anni di carriera artistica.

I Blue sono una celebre boy band britannica ritornata alla musica con la formazione originale, composta da Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe: i quattro cantanti hanno venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo con successi come All Rise, One Love e la versione italiana A chi mi dice.