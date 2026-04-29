Si chiude un importante capitolo per la Triennale di Milano con l'addio di Stefano Boeri, che conclude il suo mandato di otto anni alla presidenza dell'istituzione. L'ultimo Consiglio di amministrazione, riunitosi il 28 aprile 2026, ha approvato il bilancio e tracciato un bilancio positivo del quadriennio appena trascorso. Tra i risultati più significativi spiccano il consolidamento dei rapporti internazionali, la riorganizzazione e valorizzazione degli spazi del Palazzo dell’Arte, l'attivazione di nuovi progetti di public engagement e l'ottimizzazione della gestione amministrativa.

Boeri ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della Triennale durante il suo incarico, menzionando la direttrice generale, i dipendenti, i consulenti, i mediatori e i membri del Comitato Scientifico e del Consiglio di amministrazione. Ha sottolineato come “Insieme abbiamo rafforzato il ruolo di Triennale Milano come punto di riferimento nel panorama mondiale della cultura contemporanea”. Guardando al futuro, Boeri ha manifestato fiducia nel percorso dell'istituzione, in attesa dell'ufficializzazione del nuovo presidente, che dovrebbe essere il docente universitario Vincenzo Trione, attualmente indicato come il favorito.

La Triennale di Milano: un faro nella cultura contemporanea

Fondata nel 1923 e ospitata dal 1933 nel celebre Palazzo dell'Arte di Giovanni Muzio, la Triennale di Milano si conferma uno dei centri italiani di eccellenza dedicati all’arte, al design, all’architettura e alla ricerca contemporanea. Sotto la guida di Boeri, l'istituzione ha ulteriormente rafforzato la sua identità internazionale, promuovendo mostre di ampio respiro, progetti interdisciplinari e una programmazione ricca di incontri, festival e collaborazioni con enti globali. L’impegno nella gestione e la ristrutturazione degli spazi hanno ampliato le capacità espositive e l'accoglienza del pubblico, potenziando le iniziative di coinvolgimento e il dialogo con la città.

Questo rafforzamento dell'immagine globale è stato supportato da un'attenta riorganizzazione interna e dall'introduzione di attività innovative, capaci di attrarre nuovi pubblici e di promuovere un costante confronto con le maggiori realtà culturali a livello mondiale.

Vincenzo Trione: il profilo del prossimo presidente

Il professore universitario Vincenzo Trione è il nome più accreditato per assumere la presidenza della Triennale di Milano, succedendo a Stefano Boeri. Nato a Sarno il 2 giugno 1972, Trione è un rinomato critico d’arte, saggista e professore ordinario all’Università IULM di Milano, dove insegna arte e media e storia dell’arte contemporanea. La sua vasta esperienza include la direzione, dal 2013 al 2020, del Dipartimento di ricerca e formazione del Museo d’arte contemporanea Madre di Napoli e, dal 2020, la presidenza della Scuola dei beni e delle attività culturali presso il Ministero della Cultura.

Attualmente è anche consigliere per la programmazione museale e l’arte contemporanea per il Comune di Napoli, dove ha curato il progetto “Napoli Contemporanea”.

Trione ha curato importanti mostre, tra cui quelle dedicate a Giorgio de Chirico e Salvador Dalí, e ha diretto l’Enciclopedia dell’Arte contemporanea. Nel 2024, il suo volume “Prologo Celeste” gli è valso il prestigioso Premio Viareggio-Rèpaci. È particolarmente apprezzato per il suo approccio multidisciplinare, che fonde arte, cinema, architettura, design e musica, come evidenziato dalla curatela del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2015 con “Codice Italia”. Con queste premesse, Trione si prepara a guidare una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane, con l'obiettivo di proseguire il percorso di innovazione e dialogo internazionale intrapreso negli ultimi anni.