La Bologna Children's Book Fair 2026, in programma dal 13 al 16 aprile, si conferma il principale appuntamento mondiale per l’editoria dedicata a bambini e ragazzi. Il settore registra una significativa ripresa: nei primi tre mesi del 2026, il mercato dei libri per i più giovani ha segnato un incremento dell’8,3%, mentre il comparto editoriale complessivo è cresciuto del 3%, invertendo la tendenza negativa del 2025. L’edizione di quest’anno accoglie 1.400 espositori provenienti da 90 Paesi, con la Norvegia nel ruolo di Ospite d’Onore. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, e della ministra norvegese della Cultura e dell’Uguaglianza, Lubna Jaffery.

Federico Mollicone ha evidenziato come l’editoria per l’infanzia rappresenti il segmento in cui l’Italia detiene una leadership qualitativa riconosciuta a livello mondiale, configurandosi come un autentico strumento di soft power per formare le nuove generazioni di lettori e futuri cittadini. I numeri attestano questa vitalità: oltre 22 milioni di copie vendute annualmente per un valore superiore a 270 milioni di euro, con più di 3.400 diritti esportati all’estero ogni anno da autori e illustratori italiani. Interventi legislativi e finanziari mirati hanno consolidato la centralità del libro come bene essenziale, ponendo attenzione alla protezione della proprietà intellettuale e al sostegno della produzione per l’infanzia.

Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana Editori, ha sottolineato che l'incremento è dovuto in larga parte alle misure del ministro Giuli, che nel 2026 destineranno 60 milioni di euro agli acquisti bibliotecari, pur non nascondendo preoccupazioni legate al deterioramento del potere d'acquisto delle famiglie.

Un’edizione ricca di incontri e celebrazioni

La Children’s Book Fair 2026 propone un vasto programma di eventi culturali e letterari, mostre e incontri con grandi autori internazionali. Tra gli ospiti di spicco figurano Michael Rosen, decano della letteratura per ragazzi britannica, l’artista francese Hervé Tullet, la scrittrice spagnola Anna Llenas, l’illustratore norvegese Øyvind Torseter e la statunitense Jacqueline Woodson, recente vincitrice del Premio Strega Ragazzi.

Tra gli autori italiani, Gianrico Carofiglio presenta il suo nuovo libro per ragazzi “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza”, mentre Beatrice Alemagna e Lorenzo Mattotti animano incontri dedicati. Altri ospiti stranieri includono Timothée de Fombelle, Mac Barnett e Sophie Blackall.

Quest'anno la fiera celebra Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, con una mostra dedicata, un “Pinocchio Day” il 14 aprile e una lezione dello storico Alessandro Barbero. La Norvegia, paese ospite d’onore, adotta lo slogan “What If” (“E se”) e propone un ricco calendario di eventi sulla letteratura per l’infanzia, a conferma del successo degli autori nordici in Italia.

Il programma è arricchito da mostre su Agatha Christie e Mitsumasa Anno, oltre a dibattiti su intelligenza artificiale, centralità del fumetto e lingue indigene.

Bologna, polo culturale per il futuro

La città di Bologna e la regione Emilia-Romagna riaffermano il loro ruolo nella promozione della lettura e nella crescita del settore. Matteo Lepore, sindaco del capoluogo, ha evidenziato come la fiera sia “la nostra fiera più identitaria”, definendo Bologna “città della cultura, della pace e della solidarietà per i bambini e per tutti noi”. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha sottolineato come la crescita della BCBF sia andata di pari passo con quella della regione, che fa della promozione della lettura un elemento distintivo.

Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, ha posto l'accento sull'importanza dei libri per ragazzi in un contesto internazionale complesso: “Qui si parlerà dei giovani e del futuro del pianeta”.

Dal 2027, la Carta Valore sostituirà le attuali Carta Cultura Giovani e Carta del Merito, offrendo un bonus massimo di 500 euro per l'acquisto di libri, cultura e spettacoli ai diplomati con il massimo dei voti. La dotazione annua complessiva per questa iniziativa è di 180 milioni di euro. Numerosi premi letterari saranno assegnati durante la fiera, tra cui l’Astrid Lindgren Memorial Award, l’H.C. Andersen Award e l’undicesima edizione del Premio Strega Ragazzi, nelle categorie Narrazione per immagini e Libro d’esordio. Con queste iniziative e i numeri in crescita, la fiera di Bologna si conferma un polo d’eccellenza per l’editoria giovanile a livello globale.