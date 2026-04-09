La Bologna Children’s Book Fair (BCBF), punto di riferimento mondiale per l’editoria per ragazzi, inaugura il 13 aprile un nuovo patto internazionale per la promozione della lettura. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Associazione Italiana Editori (AIE), la BCBF, il Syndicat national de l’édition francese (SNE), la Federazione degli Editori Europei (FEP), l’International Publishers Association (IPA) e l’International Board on Books for Young People (IBBY), si concretizza con un convegno il giorno d’apertura della fiera. L’incontro, intitolato “Building the Future Generation of Readers: Best Practices and Policies for Reading Promotion”, si terrà all’Illustrators Café alle 15:30, rivolto all’intera comunità del libro e della lettura.

Il convegno riunirà editori ed esperti internazionali per confrontarsi sulle strategie più efficaci per incentivare la lettura tra i giovani. Saranno presentate pratiche globali di successo, tra cui il progetto italiano #ioleggoperché e la sua estensione #ioleggoperchéLab-Nidi, iniziative francesi e coreane, e la campagna britannica The National Year of Reading. I rappresentanti di FEP, IPA e IBBY stimoleranno un confronto su iniziative, sfide future e priorità nel dialogo con le istituzioni. All’evento parteciperà Mari Yasunaga per UNESCO, con la moderazione di Luis Gonzalez, direttore della Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

L'impegno per i giovani lettori e i dati di mercato

Il nuovo patto mira a rafforzare l’impegno verso i “lettori del futuro”, riconoscendo il valore dei libri per la crescita culturale e civile.

Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, ha evidenziato come l’iniziativa con la BCBF “conferma e rafforza il nostro impegno per fare di questa Fiera un luogo di confronto e di dialogo aperto al mondo: promuovere la lettura tra i più giovani significa promuovere la cultura democratica. È il miglior vaccino a difesa della società aperta”. Elena Pasoli, direttrice della Fiera, ha aggiunto che sostenere la cultura della lettura e riaffermare il potere trasformativo delle storie è il cuore dell’identità della manifestazione.

Questo impegno siinserisce in un contesto di dati incoraggianti. Nel 2025, il mercato italiano del libro per bambini e ragazzi ha registrato una crescita dello 0,3% a copie (22,3 milioni) e del 2,1% a valore (258,4 milioni di euro), in controtendenza rispetto alla flessione del 3% a copie dell’editoria di varia generale.

Includendo i fumetti per bambini e ragazzi, le vendite hanno raggiunto 23,6 milioni di copie (+0,3%) per un valore di 277 milioni di euro (+2%), confermando la vivacità del comparto nonostante il calo demografico e le trasformazioni nelle abitudini di lettura.

Programma e partnership della Fiera

La Bologna Children’s Book Fair, in programma dal 13 al 16 aprile, si conferma una piattaforma internazionale dinamica. Il calendario degli incontri si apre il 13 aprile con la presentazione dei dati del mercato italiano agli operatori stranieri (11:30-12:30, BBPlus Theatre).

La partnership con BolognaBookPlus, dedicata all’editoria generalista, è confermata per il sesto anno. Innocenzo Cipolletta ha definito questa collaborazione “strategica”, evidenziando il ruolo della Fiera come “grande vetrina per l’editoria italiana sulla scena internazionale” e l’importanza della vendita di diritti di traduzione come “fattore chiave di crescita”.

Carlo Gallucci (AIE) ha sottolineato l’obiettivo di stimolare le istituzioni mondiali sulla promozione della lettura e di illustrare iniziative italiane come #ioleggoperchéLAB-NIDI, oltre a discutere i mestieri del fumetto e l’accessibilità con Fondazione LIA.

All’interno di BolognaBookPlus, AIE organizza una collettiva di 150 metri quadrati con sette espositori. Sarà inoltre assegnato il BOP (Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the year), premio internazionale di BCBF, AIE e IPA.

Il programma include: “Unlocking accessibility in fixed-layout e-books” di Fondazione LIA (13 aprile); “I mestieri del fumetto” (14 aprile), a cura della Commissione Comics e Graphic Novels di AIE; e “Leggere al nido.

Indagine e confronto sulle pratiche di lettura 0-3” (14 aprile), che presenterà i risultati del progetto #ioleggoperchéLAB-NIDI in 350 nidi di Lombardia e Piemonte Orientale. Una mostra dedicata ai libri del progetto sarà allestita tra i Padiglioni 25 e 26.

La Bologna Children’s Book Fair si conferma un crocevia essenziale per lo scambio di buone pratiche e la formazione di nuove generazioni di lettori, affrontando le sfide del calo demografico e delle mutate abitudini culturali con un impegno congiunto di istituzioni e professionisti. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai libri, promuovere la lettura condivisa e garantire l’equità nella fruizione del patrimonio librario a livello globale.