Il guardaroba, la collezione d’arte e i cimeli di Diane Keaton, l'attrice scomparsa a Santa Monica nell'ottobre 2025 a 79 anni, saranno messi all'astada Bonhams. L’iniziativa prevede quattro vendite tra New York e Los Angeles, con oltre 550 lotti tra abbigliamento, arte, arredi e ricordi hollywoodiani. Questa dispersione riflette la carriera dell’attrice, il suo lavoro di designer e curatrice, e il suo stile.

La prima vendita online, "Diane Keaton: Tailored and Timeless" (31 maggio - 9 giugno), presenterà oltre 200 capi e accessori, incluse le iconiche giacche pied-de-poule Ralph Lauren Purple Label di Diane Keaton (stime 200-300 dollari).

Le stime accessibili richiamano l'asta di David Lynch (giugno 2025). L’8 giugno, a New York, l'asta dal vivo "Architect of an Icon" offrirà 50 pezzi di alto profilo: una gonna di paillettes Gucci e un basco indossati dall’attrice a un gala nel 2021 (stime 2.000-3.000 dollari), e la sceneggiatura originale senza titolo di "Io e Annie" (stima 2.000-3.000 dollari).

Collezione: arte e vita privata

Le vendite online proseguiranno con "At Home with Diane" (1° - 10 giugno) e "Chapters of an Edited Life" (1° - 11 giugno). Offriranno oltre 150 tra arredi, opere d’arte, libri e oggetti per la casa, dalle proprietà dell'attrice. Spiccano fioriere in cemento, divani e una scala metallica con gradini colmi di libri (stime 1.000-1.500 dollari).

La collezione include opere di artisti come Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Annie Leibovitz e Jack Nicholson, oltre a monografie su Georgia O’Keeffe, Richard Avedon e Dorothea Lange.

La collezione sarà visibile presso Bonhams a Los Angeles dal 5 maggio e a New York dal 29 maggio al 9 giugno, offrendo al pubblico l’occasione di ammirare il percorso creativo ed estetico di Diane Keaton. Le aste sono organizzate in collaborazione con Fine Art Group.

Diane Keaton: icona di stile e artista

Diane Keaton fu un'interprete influente di Hollywood, celebre per i ruoli in "Il padrino" e "Io e Annie". Riconosciuta come icona di stile, si distingueva per i suoi look androgini, abiti sartoriali e la capacità di innovare l’immagine femminile sul grande schermo.

La sua passione per il design e la cura degli spazi domestici le valse una seconda carriera come designer d’interni, a cui si deve parte della raccolta ora in vendita.

Le aste Bonhams, con stime dai 200 ai 3.000 dollari per i pezzi più significativi, offrono una prospettiva unica sul gusto, la creatività e la memoria privata di un'artista che ha segnato la cultura cinematografica e visiva degli ultimi cinquant’anni.